Güneydoğu'nun Tekstil İhracatı Arttı

Nisan ayında yapılan Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Ham maddeleri İhracatçıları Birliği Seçimli Olağan Genel Kurulunda Başkan seçilen Ahmet Fikret Kileci, bölgeden bu yılın ilk 4 aylık diliminde 952 milyon 528 bin dolarlık tekstil ve ham maddeleri ihracatı gerçekleştirildiğini belirtti.

Başkan Kileci yönetiminde Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nde (GAİB) toplanan Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Ham maddeleri İhracatçıları Birliği yönetimi, sektördeki gelişmeleri ve ihracat rakamlarını değerlendirdi. Hem ülkemiz hem de bölgemiz ihracatında önemli bir yere sahip olan tekstilin birçok sektörün ana maddesini oluşturduğuna dikkat çeken Kileci, "Ülke ihracatının lokomotif sektörlerinden biri olan tekstilde her geçen gün yenilikçi çalışmalara imza atarak Ar-Ge, Ur-Ge, tasarım ve inovasyon çalışmaları anlamında büyük yol kat ettik. Tekstil sektöründeki gelişmeler ihracatçılarımıza uluslararası anlamda rekabet edebilme gücü kazandırdı. Hakim olduğumuz pazarlardaki pozisyonumuzu korumak, yeni pazarlarda yer edinebilmek ve sektörümüzü çok daha iyi yerlere taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca, bizden önce sektöre ve ihracatçılarımıza büyük katkı sunan yönetimimize teşekkür ediyorum. Aynı azim ve kararlılıkla üstüne koyarak yolumuza devam edeceğiz" dedi. Ocak-Nisan döneminde tekstil ve ham maddeleri ihracatına ilişkin verileri de paylaşan Kileci, 4 ayda 952 milyon 528 bin dolarlık tekstil ve ham maddeleri ihracatı yapıldığını dile getirdi. Kileci, bu başlık altında iplikler, kumaşlar ve elyaflardan oluşan tekstilin önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Yeni pazarlar için kolları sıvadıklarını ifade eden Kileci, "Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 43,1 payla ihracatta ilk sırada yer alıyor. Bu bölgeye 4 ayda 410 milyon 301 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Avrupa Birliği ülkelerini Ortadoğu ülkeleri takip etti. Bu bölgenin ihracatı ise yüzde 28 pay ve 267 milyon 126 bin dolara ulaştı. İhracatın kalan kısmını ise diğer bölgeler karşıladı. Pazarımızı zenginleştirmek için farklı bölgelere odaklandık. Gelecek zaman dilimlerinde bunun karşılığını da alacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP