Güneydoğu'nun Sıcağını Eğlenceye Çevirdiler

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te hava sıcaklıklarının gün içerisinde 40 dereceyi aşmasıyla vatandaşlar suyun bol olduğu mesire alanlarına ilgi gösteriyor.



AA muhabirinin meteoroloji bölge müdürlüklerinden aldığı bilgiye göre, bölge genelindeki hava sıcaklıkları önceki günden bu yana mevsim normallerinin 2-5 derece üstüne çıktı.



Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında yer alan Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 44 derece ölçüldü. Nemin yüzde 50'ye çıktığı kentte hissedilen sıcaklık ise 48 derece olarak kayıtlara girdi.



Bölgenin sanayi ve ticaret merkezi konumundaki Gaziantep'te de benzer durum yaşanıyor. Hava sıcaklığının 42 derece ölçüldüğü kentte, nem oranının yüzde 50'lere ulaşmasıyla hissedilen sıcaklık da 46 dereceye çıktı.



Meteoroloji kayıtlarına göre termometrelerin 41 dereceyi gördüğü Adıyaman'da ise nem oranı yüzde 70 seviyelerinde. Bu nedenle hissedilen sıcaklığın 48 dereceye ulaştığı belirtildi. Termometrelerin 41 dereceyi gördüğü Suriye sınırındaki Kilis'te ise nem oranı yüzde 50 ölçüldü.



Hava sıcaklıklarının hafta sonunda 1-2 derece daha artabileceği bildirildi.



Şehir merkezinde hareketlilik azaldı



Hava sıcaklıklarının artmasıyla özellikle Gaziantep ve Şanlıurfa'da cadde ve sokaklardaki yoğunluk azaldı. Mesire alanlarında ise özellikle akşam saatlerinde yer bulmak zor.



Gaziantep'te merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Tabiat Parkı'na ilgi gösteren vatandaşlar, mesai saatlerinin bitimiyle buraya akın ediyor.



5 bin 200 metrekarelik parkı bulunan ve Türkiye'nin en büyük biyolojik göletleri arasında yer alan mesire alanında göletin etrafında gezinme imkanı bulunuyor. Bazı vatandaşlar burada mangal yapıp oyun oynayarak serin havada gecenin ilerleyen saatlerine kadar vakit geçiriyor.



Gölet çevresindeki hava sıcaklığı kent merkezine göre 5-6 derece daha düşük seyrediyor.



Şanlıurfalıların buluşma mekanı Balıklıgöl



Şanlıurfa'nın simgesi konumundaki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi ise özellikle yaz aylarında sıcaktan korunmak isteyenlerin buluşma noktası haline geldi.



Öğle saatlerinden sonra yoğunluğun arttığı Balıklıgöl'de, vatandaşlar hem göldeki balıkları yemliyor hem de yeşil alanlara serdikleri kilimlerde doğayla iç içe serin havada vakit geçirme imkanı buluyor.



Kente gezi için gelen tatilciler ise bölgenin önemli turistik merkezlerini ziyaret ettikten sonra Balıklıgöl çevresinde yorgunluk atıyor.



Adıyaman'da da vatandaşlar Atatürk Barajı ve çevresinde buluşurken, Kilislilerin tercih ettiği yer ise Resul Osman Dağı'ndaki mesire alanı oldu.