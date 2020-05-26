Güneydoğu'nun sebzesi Kilis'ten
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Güneydoğu'nun sebzesi Kilis'ten

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te üretilen sebzeler, yarın sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla Güneydoğu illeri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderilecek.

Güneydoğu'nun sebzesi Kilis'ten
26.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:28

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te üretilen sebzeler, yarın sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla Güneydoğu illeri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderilecek.

Güneydoğu ile Doğu Anadolu bölgelerindeki illere göre daha sıcak olan Kilis'te erken olgunlaşan sebzeler Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ile gönderiliyor. Sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı sırasında harıl harıl çalışan üreticiler, yarın açılacak olan sebze hallerine sebze yetiştirmek için mesai yapıyor. Mesaiye sabah 04.00'te başlayan üreticiler akşam karanlığına kadar üretim yaparak, siparişleri yetiştirmek için çalışıyor.

Kilisli üretici Metin İğdelioğlu, Ramazan Bayramı olmasına rağmen üretime devam ettiklerini ifade ederek, "Ramazan bayramının 3'üncü günü olmasına rağmen vatandaşlarımıza ürettiğimiz ürünleri gönderiyoruz. Yarın Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu'da birçok ile gönderilecek. Vatandaşları sebzesiz bırakmayacağız" dedi

"Sebzede üretim fazlası var"

Kilis Merkez Sebze Üreticileri Birliği Başkan Vekili Ahmet Mesut Özgür de, "Tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması var. Biz üreticiler olarak sahadayız. Ülkemizin üretimine katkıda bulunuyoruz. Ülkemizin her tarafına Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ile sebzeleri gönderiyoruz. Gelecek taleplere de açığız. Üretim bütün safa da devam ediyor. Suriye sınırına bir kilometre mesafede üretim yapıyoruz. Üretime devam ediyoruz" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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