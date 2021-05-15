Güneydoğu'nun ihracatı Kovid-19'a rağmen ikinci kez 1 milyar doların üstünde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güneydoğu'nun ihracatı Kovid-19'a rağmen ikinci kez 1 milyar doların üstünde

Güneydoğu'nun ihracatı Kovid-19'a rağmen ikinci kez 1 milyar doların üstünde
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, aylık bazdaki ihracatını yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen ikinci kez 1 milyar doların üzerine çıkarmanın sevincini yaşıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, aylık bazdaki ihracatını yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen ikinci kez 1 milyar doların üzerine çıkarmanın sevincini yaşıyor.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Kovid-19'un ekonomideki etkilerine rağmen Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ihracattaki başarısıyla dikkati çekiyor.

Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis illerinin bağlı bulunduğu GAİB'e üye firmalar, nisandaki dış satımını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 86,1 artırarak 1 milyar 10 milyon dolar rakamını gördü.

Aralık 2020'deki 1 milyar 27 milyon dolar dış satımın ardından bu yılın nisan ayındaki ihracatıyla ikinci kez 1 milyar doların üzerine çıkan bölgede, bu başarıya en fazla katkıyı 883 milyon dolarla Gaziantep yaptı.

Nisanda en fazla ürünü sırasıyla Orta Doğu, Avrupa Birliği ve Amerika ülkelerine ulaştıran bölge, en çok geliri Irak'tan, sektör olarak ise tekstil, hububat ve bakliyattan sağladı.

"Tablo hedeflerin bir hayal olmadığını gösteriyor"

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, AA muhabirine, bölgenin ihracatını salgında yükseltmeyi başardığını belirtti.

Güneydoğulu ihracatçılara dijital dönüşüm ve eğitimlerle katkı sağladıklarını anlatan Kileci şunları kaydetti:

"Hedefimiz nisanda ikinci kez başardığımız 1 milyar dolarlık ihracat performansını ilerleyen aylarda bir alışkanlık haline getirmek. Bölgemizin böyle bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz, önemli olan bu potansiyeli hayata geçirebilmek. 2021 yılı genelinde Güneydoğu için 12 milyar dolar, Gaziantep için ise 10 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlemiştik. İlk dört ay itibarıyla oluşan tablo, koyduğumuz hedeflerin bir hayal olmadığını bize gösteriyor. İhracattaki yükselişi sürdürebilmek için kaliteli, doğa dostu ve inovatif ürünler üretmeye devam etmeli, aynı zamanda bu üretimi, planlı ve dünya standartlarına uygun bir satış organizasyonuyla birleştirmeliyiz."

Ahmet Fikret Kileci, bölgenin dünyanın en güvenilir, sağlıklı ve uzun ticaret güzergahı İpek Yolu'nun merkezi konumunda bulunduğuna dikkati çekerek sahip olunan avantajların geliştirilmesiyle ileriki süreçte ihracat rekorlarının görülebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Meral Akşener Sergey Lavrov Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Pınar Altuğ Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Güneydoğu'nun ihracatı Kovid-19'a rağmen ikinci kez 1 milyar doların üstünde - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 11:35:36. #1.16#

title