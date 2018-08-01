Güneydoğu'nun İhracatı Artıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın 7 aylık döneminde 4 milyar 786 milyon 985 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, bölge ihracatı ocak-temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9'luk artışla 4 milyar 786 milyon 985 bin dolara ulaştı.

Bölge ihracatında Ortadoğu ülkeleri yüzde 48,7 payla ilk sırada, AB ülkeleri yüzde 19,9 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 11,7 payla üçüncü sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde 185 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken, en çok ihracat yapılan ülkeler sırayla Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İtalya, İran, İngiltere, Almanya, İsrail ve Libya oldu.

Kumaşlar, iplikler, pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, ayakkabılar ile demir-çelik mamulleri Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olarak kayıtlara geçti.

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, yaptığı değerlendirmede, dünyanın birçok bölgesinde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen gerçekleştirilen ihracat rakamlarının gelecek için umut verici olduğunu ifade etti.

Kileci, Türkiye'nin ihracat rakamlarının artırılmasına yönelik sürdürülen çalışmaların ekonomiye olumlu yansıyacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İhracatta görülen artışın ocak ayından bu yana periyodik olarak sürmesi, yıl sonu hedeflerimize ulaşmamız yönünde olumlu sinyaller vermektedir. Son dönemlerde bölgemizde özellikle sanayici üniversite iş birliğinin artması, nitelikli ürünler elde edilmesine yönelik sağlanacak olan akademik desteğin yanı sıra üretimi doğrudan etkileyen nitelikli ve vasıflı insan iş gücünün sağlanması açısından da önemlidir. Global pazarlardaki gelişmeleri doğru okumak ve ihtiyaçlara göre üretimi geliştirmek zorundayız."

Hükümetin daha çok ekonomiye odaklanması ve gerek üreticilerin gerekse ihracatçıların dünya pazarlarındaki rekabet gücünü yükseltmeye yönelik desteklerin artırılmasının kaçınılmaz derecede önemli olduğuna işaret eden Kileci, "Global pazarlardaki pazar paylarımızın artırılmasına yönelik çalışmalarımız sürerken, üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik katkılarımız da devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte nitelikli insan iş gücünün yanı sıra Ar-Ge ve inovasyona yönelik yatırımların da artacağına, sanayide endüstri 4.0 ve dijital dönüşümün istenilen oranda gerçekleşeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te farklı pazar arayışı

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre kentten yapılan ihracatın temmuz ayında da artış kaydettiğini bildirdi.

Bu gelişmelerden memnuniyet duyduklarını ifade eden Ünverdi, "Ocak-temmuz döneminde Gaziantep'in ihracatı yüzde 6,3 artışla 3 milyar 902 milyon 494 bin dolara ulaştı. Geçen yılın ocak-temmuz döneminde ihracatımız 3 milyar 669 milyon 759 bin dolardı. Bu rakamların gerçekleşmesinde katkısı olan bütün sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in, aylık ve dönemlik ihracatta 6. sırada yer aldığını kaydeden Ünverdi, temmuz ayı verilerinin sevindirici olduğunu ve Gaziantep'in Türkiye ortalamasının yaklaşık 6 puan üzerinde ihracat yaptığının altını çizdi.

Ünverdi, Gaziantep'in ihracatının artmaya devam ettiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"İnşallah yeni üretim metotları, katma değerli ve yüksek teknolojili üretimlerle bu rakamları daha da yukarılara taşıyacağız. Gaziantep ihracatı daha önce ağırlıklı olarak Ortadoğu ve Kuzey Irak'a odaklıydı, şu anda ise ihracat Avrupa Birliği, ABD gibi nitelikli pazarlara yöneldi. Oda olarak farklı pazarlara yönelik araştırmalarımız da devam ediyor. Afrika ülkeleri başta olmak üzere değişik pazarlardan Gaziantep'e alım heyetleri getirmek suretiyle sanayicilere pazar çalışmalarında yeni yol haritaları çizmeye devam edeceğiz."