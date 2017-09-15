Güneydoğu'nun Hububatı Amerika'ya İhraç Ediliyor

ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Türkiye'nin önemli hububat, bakliyat üretim ve işleme merkezlerinden Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Amerika kıtasına yapılan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı, ağustos ayı itibarıyla geçen yılın 8 aylık dönemine göre yüzde 63 artarak 30 milyon doları aştı.



Anadolu topraklarında yetişen hububat ve bakliyatları dünyanın dört bir yanına ulaştıran Güneydoğulu ihracatçılar, Amerika kıtasına makarnadan buğdaya, undan bitkisel yağa, pirinçten mercimeğe kadar 41 kalem ürün ihraç ediyor.



Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden Ocak-Ağustos 2017 döneminde aralarında ABD, Kanada, Meksika, Arjantin, Şili gibi ülkelerin bulunduğu Amerika kıtasına 30 milyon 139 bin 30 dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yapıldı. 2016'da bu rakam 18 milyon 482 bin 63 dolar olarak gerçekleşmişti.



Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63'lük bir artışın yaşandığı sektörde en fazla ihraç edilen üç ürün ise 27 bin 877 ton ile makarna, 26 bin 500 ton ile mısır, bin 544 ton ile çikolata ve kakao içeren gıda ürünleri oldu.



Türk markalarına güveniliyor



Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın farklı ülkelerine ihracat yapma başarısı gösterdiklerini dile getirerek farklı pazar arayışlarının devam ettiğini belirtti.



Yıl sonu hedeflerini yakalamak için çalıştıklarını anlatan Altunkaya, 8 ayda Amerika kıtasına 30 milyon 139 bin dolarlık hububat ihracatı yaptıklarını kaydetti.



Altunkaya, ihracat alanında adeta bir seferberlik ilan edildiğini anımsatarak, şöyle devam etti:



"Kaliteden ödün vermeden çalışıyoruz. Türkiye, kaliteli hububat ve bakliyat üretimiyle dünyanın en zengin ülkelerinin başında geliyor. Buğdaydan una, bitkisel yağlardan bakliyata, makarnadan margarine kadar birçok ürünü ihraç ediyoruz. Dünyanın farklı noktalarına yaptığımız ihracat gösteriyor ki insanlar Türk markalarına güveniyor. Bu güven her geçen gün artarak devam ediyor."