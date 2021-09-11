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Güneydoğu'nun enerji derneği kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Güneydoğu'nun enerji derneği kuruldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Güneydoğu'nun ilk enerji derneği olan Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) kuruldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Güneydoğu'nun ilk enerji derneği olan Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) kuruldu.

GEADER, insanı ve çevreyi merkeze alan bir anlayış ve misyonla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınmasını ve enerji sektöründe öncü bir müessese olmayı hedefliyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan GEADER Başkanı Enerji Uzmanı Ömer Çelebi, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi kültürel, ekonomik ve tabii kaynaklar bakımından zengin bir coğrafyaya sahip, birçok kadim medeniyete ev sahipliği yapmış, Türkiye'nin en önemli coğrafi bölgelerindendir. Bu bölgenin diğer en önemli özelliklerinden biri de yenilenebilir enerji potansiyeli ve çeşitliliği açısından oldukça yüksek, fosil kaynaklarca Türkiye'nin en önemli ve verimli alanlarına sahip olmasıdır.

Yenilenebilir enerji potansiyeli açısından oldukça yüksek ve birincil enerjide Türkiye'nin en verimli alanlarına sahip Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden; Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerinin enerjinin bütün bileşenlerinde sahip olduğu bu potansiyelini bilimsel veriler ışığında araştırarak ve geliştirerek kamuoyuna ve ilgili enerji otoritelerine çeşitli raporlar halinde bilgilendirme yapmak amacıyla Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği'mizi (GEADER) kurduk" dedi.

Çelebi ayrıca, "GEADER, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın belirlediği kısa, orta ve uzun vadedeki enerji politikalarını dikkate alarak Güneydoğu'da yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ve efektif bir şekilde kullanılmasına katkı sunmakla beraber enerji arz-talep güvenliğinin sağlanması, ekolojik dengenin korunması, bölgenin tamamında enerji verimliliği hakkında bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerinin yapılması, enerji üreticisinden, tüketiciye kadar olan tüm parametrelerde sorun, talep ve önerilerini araştırarak ve değerlendirerek raporlar halinde enerji otoritelerine, kamuoyuna sunulmasına da katkı sunacaktır" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

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Haber: Güneydoğu'nun enerji derneği kuruldu - Haberler
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