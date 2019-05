Güneydoğu'nun En Büyük Kitap ve Kültür Günleri Başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 5'inci Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri, düzenlenen törenle başladı.

Gaziantep'te 9 gün boyunca kitapseverler, 17-26 Mayıs 2019 tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan ve 11.00-23.00 saatlerinde açık olacak fuarda kitaba doyacak.

200 bin kitap, 102 stantta sergilenecek

Bilginin, okumanın, araştırmanın ve kitabın gücüne inanan büyükşehir, yaptığı yeni parklara kitap kafeler açtı, gençleri kitaplara erişimini kolaylaştırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatı doğrultusunda geleneksel hale getirilen Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri, Ramazan ayı boyunca yürütülen kültürel etkinlikler zincirine eklendi. Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük kitap günleri, "Ramazan Kitapla Buluşuyor" ana temasıyla kitapseverlerle buluştu. 200 bin kitap 102 stantta sergilenecek kitap günlerinde Gaziantepliler, 240 yayın evi ve çok sayıda yazarla bir araya gelecek.

"Gaziantep, Küçük Buhara'dır"

Kitap ve kültür günleri açış töreni, TRT 1'de yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasına katılan Mustafa Tayyip Yaşar'ın, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız, 5 yıl önce atılan bir tohumun nasıl bir güzelliğe vesile olduğuna şahit oluyoruz. Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in kulaklarını çınlatıyoruz. Gerçekten burası küçük Buhara ve buna uygun bir şekilde güzelliğini artırmamız gerektiğine inandık. 25 yıldır Diyanet Vakfı tarafından İstanbul ve Ankara'da yaptığı bu güzelliği bu bölgeye getirsin dedik. Niye bu bölge? Çünkü önemli bir bölge, niye bu şehir, çünkü 'Şehr-i Ayıntab-ı Cihan' yani dünyanın gözbebeği. Büyük bir medeniyetin taşıyıcısı, bugün 4 üniversitesiyle üniversiteler şehri, bugün 18 yaş altı 750 bin nüfusuyla öğrencileriyle gençleriyle en genç şehriyiz. Bu bizim en büyük hazinemiz, bu çocukları geleceğe hazırlamamız lazım, hele bunu bir de Ramazan ayında bir de Cuma günü yapınca daha da kıymetli oluyor" dedi.

"Derinleşmemiz, uzmanlaşmamız lazım"

Başkan Şahin, "Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu" diyen bir medeniyetin varisi olduklarını belirterek, "Sosyal medya suya çizilmiş bir çizik gibi, derinliği olmayan bir şekilde çocuklarımızı yetiştiriyor. Mutlaka okumamız, derinleşmemiz, uzmanlaşmamız lazım, bir konuda kendimizi çok iyi yetiştirmemiz lazım, 'ben her şeyi bilirim değil, ben bu konuyu çok iyi bilirim' demeniz için fikri, zikri ve manevi dünyanızı geliştirmeniz lazım. Büyükşehir olarak günde 12 bin kardeşimize iftar veriyoruz sadece mideyle olmuyor. Açlığı anlamak çok önemli, veren el olmak çok önemli, 'komşusu açken tok yatan bizden değildir' anlayışını sizlere anlatmak çok önemli. Bir o kadar önemli olan burasıdır, nasıl ağacı suluyorsak, nasıl bir fidanı can suyuyla buluşturuyorsak sizleri de kitapla buluşturmamız lazım. Her öğrencinin manevi gelişimi için 'Gaziantep okuyor' diyoruz. Bugün, 'Gaziantep Okuyor'a 240 yayın evi ve yazarlarımıza fırsat veriyoruz" dedi.

Gül: En İyi Kitap Fuarı Olacak

Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Gaziantep her şeyin en iyisini yapıyor, kitap fuarının de en iyisini yapıyor, yapacak. 'Gaziantep okuyor, ben okuyorum' kampanyasıyla evlere girdik. Bu fuar bu kampanyamızın altyapısını oluşturacak" diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, "Ramazan her yerde güzel ama Antep'te ayrı güzeldir. Gündüzü de iftarı da sahura kadar meydanlarıyla, camileriyle her köşesinde Ramazan Antep'te başka yaşanır. Bugün açacağımız kitap fuarının Gaziantep'imiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Gaziantep MHP Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "'Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Oku. rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından oluştu. İnsana bilmediğini öğreten O'dur'. Başka söze gerek yok" diye konuştu.

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik de 5 yıl önce Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le birlikte "Gaziantep'e okumak yakışır" desturuyla Gazi şehirde Kitap ve Kültür Günleri fuarının başladığını hatırlattı.

Konuşmaların ardından kitap stantlarını gezen protokol, kitap satın alarak öğrencilere hediye etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA