Başkan Kurt son iki yılın en başarılı ilçe belediye başkanları listesinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Kurt son iki yılın en başarılı ilçe belediye başkanları listesinde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Kurt son iki yılın en başarılı ilçe belediye başkanları listesinde

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ORC Araştırma Şirketi tarafından 30 büyükşehirde, 25 bin seçmenin üzerindeki tüm ilçelerde yapılan Yerel Yönetimler Performans Araştırması'nda İç Anadolu Bölgesi'nde 3. sırada yer aldı.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ORC Araştırma Şirketi tarafından 30 büyükşehirde, 25 bin seçmenin üzerindeki tüm ilçelerde yapılan Yerel Yönetimler Performans Araştırması'nda İç Anadolu Bölgesi'nde 3. sırada yer aldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bu araştırmaya göre İç Anadolu Bölgesi'nde son iki yılın en başarılı ilçe belediye başkanları listesinde üçüncü sırada bulunuyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 48.44 oy oranına sahip olan Başkan Kurt, araştırmaya göre başarı oranının yüzde 7,5 oranında artırdı. Araştırmaya göre Başkan Kurt'un başarı oranı yüzde 55,9 oldu.

Araştırma, 19 Mart-7 Nisan 2021 tarihleri arasında 30 büyükşehirde, 25 bin seçmenin üzerindeki tüm ilçelerde gerçekleştirildi. Yüz yüze ve CATI yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmaya 27 bin 160 kişi katıldı. Araştırma sonrasında ise en başarılı belediye başkanları listesi oluşturuldu. Listede 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde almış olduğu oydan daha fazla başarı oyuna sahip olan ilçe belediye başkanları bulunuyor. - ESKİŞEHİR

Başkan Kurt son iki yılın en başarılı ilçe belediye başkanları listesinde
Başkan Kurt son iki yılın en başarılı ilçe belediye başkanları listesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ajda Pekkan Burak Sergen Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Caner Erkin Gökhan Töre Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Kurt son iki yılın en başarılı ilçe belediye başkanları listesinde
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 12:39:38. #1.15#

title