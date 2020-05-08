Güneydoğu'nun doğal kolası meyan şerbeti
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Güneydoğu'nun doğal kolası meyan şerbeti

Güneydoğu'nun doğal kolası meyan şerbeti
08.05.2020 12:41 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:47

Güneydoğu'nun doğal kolası meyan şerbeti Ramazan'da meyan şerbeti mesaisi Güneydoğu'nun doğal kolası olarak bilinen ve Ramazan sofralarının vazgeçilmez içeceği olan meyan kökü şerbeti, zorlu işlemlerin ardından sofralara ulaşıyor.

Güneydoğu'nun doğal kolası meyan şerbeti

Ramazan'da meyan şerbeti mesaisi

GAZİANTEP - Güneydoğu'nun doğal kolası olarak bilinen ve Ramazan sofralarının vazgeçilmez içeceği olan meyan kökü şerbeti, zorlu işlemlerin ardından sofralara ulaşıyor. Kola, marketlerde 1.5 litrelik plastik şişelerde 5,25 ile 5,50 TL arasında satışa sunulurken, meyan şerbeti ise 1.5 litrelik poşetler içerisinde 4 litreden alıcısıyla buluşuyor.

İlk kez içenleri ekşi tadıyla zorlayan şerbet, sağlık açısından faydalarının yanı sıra bölgedeki bir çok insanın geçim kaynağı oluyor. Fırat Nehri çevresinde yetişen meyan kökü, Güneydoğu'nun Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Mardin ve Gaziantep gibi illerinde yoğun şekilde tüketiliyor. Susuzluğu gidermesinin yanı sıra hazmettirici, böbreklere iyi gelmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle meyan kökü, bölgede ilk günden itibaren Ramazan sofralarını süslüyor. Terleme, düşük tansiyon, isteksizlik, halsizlik, yorgunluk gibi hastalıklara da faydalı olan meyan şerbetinin böbrek taşlarına, idrar yollarına, mideye iyi geldiğinin inanılması nedeniyle sıcak yaz günlerinin en çok tüketilen içeceklerinde ilk sırayı alıyor. Dev kazanlarda kaynatılarak, varillerde demlenip, ahşap haznelerde damıtılarak elde edilen meyan şerbeti, içerisine bol miktarda buz konularak tüketiliyor.

Kola 5,25 TL, meyan şerbeti 4 TL

Güneydoğu'da yaygın olarak tüketilen meyan şerbeti 1.5 litrelik poşetler halinde satılıyor. Bölgenin kolası olarak bilinen şerbetin üretim yerlerinde ve seyyar satıcılarda poşeti ise 4 TL'den satışa sunuluyor. Türkiye'de yaygın olarak tüketilen kolanın ise 1.5 litrelik olanları market ve büfelerde 5.25 ile 5.50 TL arasında satışa sunuluyor.

Meyan şerbetinin yapımı

Gaziantep'in 6. Kuşak meyan şerbetçisi Halil Gezer meyan şerbetinin yapım aşamaları hakkında açıklamalarda bulunarak, "Meyan şerbetinin yapımı gelen meyan kökleri içerisindeki çöplerin ayıklanması ile başlıyor. Tonlarca meyan arasından ayıklanan kökler, sabah namazı vakti, içi su dolu varillere konularak, demlemeye bırakıyoruz. Sabah saat 9: 00 sıralarında varillerden çıkarılan meyan kökü ile şerbeti ise ahşap haznelere dökülerek, damıtılıyor. Gün boyu bir kaç kez tekrarlanan damıtma işlemi, iftar vaktine bir kaç saat kala başlayan poşetleme işlemi ile sona eriyor" dedi.

"Korona virüs talebi düşürdü"

Virüs'ün işlerini etkilediğini ifade eden Gezer, "Krona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan lokanta ve camiler işimizi düşürdü. Çünkü biz meyan şerbetini hem cami cemaatine hem de lokantalara dağıtıyorduk. Şuanda sadece vatandaşlar alıyor. Buda talebi geçen seneye göre yüzde 30'a kadar düşürdü" şeklinde konuştu.

"Kadınlar poşetleme işini yapıyor"

Meyan şerbetinin paketleme işini kadınlar yapıyor. Paketleme işlemi Genelde aile üyelerinin kadınları tarafından yapılıyor. Meyan kökü şerbeti özellikle Ramazan'da kadınlar iş kaynağı oluyor. Yaz boyunca tüketilen meyan şerbetini poşetleme işlemini yapan kadınlar, bütçelerine katkı sağlıyor.

"Birçok haslığa deva oluyor"

Meyan şerbetinin faydalarına değinen Gezer, "Meyan şerbeti özellikle mide rahatsızlıklarına çok iyi geliyor. Mide asidinin yüzde 70'ini alıyor. Böbrek taşlarına da iyi geldiğini biliyoruz. Vücudun halaletini alıyor" diye konuştu.

Poşetleme işlemi yapan kadınlar ise, günde 300-500 arası meyanın poşetleme işlemini yaptıklarını ve severek tükettiklerini belirtti.

Güneydoğu'nun doğal kolası meyan şerbeti

Kaynak: İHA

Manşet

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