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Güneydoğu ihracatının gözde pazarı Orta Doğu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 2020 yılının 7 aylık döneminde Orta Doğu'nun başı çektiği 187 ülkeye, 4 milyar 819 milyon 40 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Güneydoğu ihracatının gözde pazarı Orta Doğu
10.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:16

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 2020 yılının 7 aylık döneminde Orta Doğu'nun başı çektiği 187 ülkeye, 4 milyar 819 milyon 40 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yılın 7 aylık döneminde 5 milyar 59 milyon 760 bin dolarlık dış satım gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu'nun sanayicisi, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 4,8 gerilemeyle 4 milyar 819 milyon 40 bin dolarlık ihracatta kaldı.

Temmuz ayında da geçen yılın aynı ayına göre 5,3'lük bir artışla 839 milyon 307 bin dolarlık ticaretini artıran iş insanları, 7 aylık dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkilerini minimize etmeye çalışıyor. Bu anlamda yılın geride kalan aylarında 187 ülkeye ürün satmayı başaran ihracatçılar, bölgeye katma değer kazandırıyor.

Bölge ihracatında Orta Doğu ülkeleri, yüzde 40,8 payla en çok ilgi görülen pazar oldu. Bu pazarı yüzde 19,2 ile AB ülkeleri yüzde 15'lik payla Afrika ülkeleri takip etti.

Güneydoğu'nun ürün gönderdiği ülkeler incelendiğinde de sırayla en önemli pazar Irak oldu. 1 milyar 185 milyon dolarlık ihracatı gerçekleştirilen Irak'ı sırayla ABD, Suriye, İngiltere, Suudi Arabistan, Almanya, İtalya, İsrail, Libya, ve Venezuella takip etti.

- En önemli ihraç kalemi halı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en önemli ihracat kalemi olarak 7 aylık sürede halı dikkati çekti. 897,1 milyon dolarlık ilgiyle bölgenin en çok sattığı ürün halı olurken, bu ürünü ise 421 milyon dolarla kimyevi maddeler, 316 milyon dolarla makarna, 262 milyon dolarla dokunmamış kumaşlar, 221 milyon dolarla da bitkisel yağlar izledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin öncü ili temmuz ayında gerçekleştirdiği 728 milyon 793 bin dolarlık ihracatla Gaziantep oldu. Diğer illere fark atan Gaziantep, yılın 7 aylık döneminde 4 milyar 538 milyon 871 bin dolarlık satış gerçekleştirdi.

Bölge ihracatının yaklaşık yüzde 94'ünü tek başına karşılayan Gaziantep'i 123 milyon 281 bin dolarla Mardin, 61 milyon 129 bin dolarla Malatya, 49 milyon 45 bin dolarla Kahramanmaraş, 22 milyon 704 bin dolarla Şanlıurfa, 14 milyon 988 bin dolarla Cizre, 9 milyon 22 bin dolarla Diyarbakır takip etti.

Kaynak: AA

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