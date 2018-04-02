Güneydoğu İhracatı İlk Çeyrekte Sevindirdi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, bölge ihracatının bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 2 milyar 67 milyon 51 bin dolara ulaştığını belirtti.

Çıkmaz, Ocak-Mart dönemi ihracat verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, bütün olumsuzluklara rağmen yılmadan, yorulmadan üretmeye, istihdama ve ihracata devam ettiklerini söyledi. İhracatçıların sorunlardan ziyade sorunların çözüm yollarını aradığını vurgulayan Başkan Çıkmaz, bu düşünceyle hareket ettikleri sürece ihracatın daha da artacağını ifade etti. Amerika'dan Çin'e, Suudi Arabistan'dan Almanya'ya 179'e ülkeye ihracat yapma başarısı gösteren ihracatçıları tebrik eden Çıkmaz, "Birliklerimizce 2018 yılı Ocak-Mart döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 4'lük artışla toplam 2 milyar 67 milyon 51 bin dolarlık ihracat kayda alındı. Aynı dönemde, diğer ihracatçı birlikleri adına ise toplam 88 milyon 303 bin dolarlık ihracat kayda alındı. Böylece birliğimiz ihracat kayıt işlem hacmi yüzde 3,6'lık artışla 2 milyar 155 milyon 355 bin dolar oldu" dedi.

İhracatta tekstilin önemli yer tuttuğunu vurgulayan Başkan Çıkmaz, ilk çeyrekte 711 milyon 854 bin dolarlık tekstil ihracatına imza attıklarını belirtti. Çıkmaz, tekstili hububat ve bakliyatın izlediğini de anlatarak, bu üründen de 509 milyon 291 bin dolarlık dış satım yapıldığını dile getirdi. Halı ihracatının bu dönemde 353 milyon 117 bin dolara ulaştığını belirten Çıkmaz, ihracatın kalan kısmını da diğer ürünlerin karşıladığını kaydetti.

179 ülkeye ihracat

Bölge ihracatında Ortadoğu ülkeleri yüzde 48,4 payla ilk sırada yer aldığını anlatan Çıkmaz, "AB ülkeleri yüzde 20,8 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 11,2 payla üçüncü sırada bulunmaktadır. Toplam 179 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkelerden Irak, ABD, Suriye, İtalya, Suudi Arabistan, İran, Almanya, İngiltere, Belçika ve İsrail bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca halı, kumaşlar, iplikler, pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, dış giyim ile ayakkabılar bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler oldu" dedi.

Gaziantep'ten 3 ayda 1.7 milyar dolarlık ihracat

Başkan Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin lokomotif ili olan Gaziantep'in 2018 yılı Ocak-Mart döneminde 1 milyar 675 milyon 676 bin dolarlık ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini koruduğunu ifade etti. Çıkmaz, Mart ayında ise Gaziantep'ten bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.2'lik bir artışla 612 milyon 307 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirterek, tekstil ve ham maddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünlerinin Gaziantep'in ihracatında önde gelen sektörleri olduğunu kaydetti. - GAZİANTEP