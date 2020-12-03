Güneydoğu ihracatçısının gözü Amanos Tüneli'nde

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, yapımı planlanan ve İskenderun Limanı'na ulaşımı kolaylaştırması beklenen Amanos Tüneli'nin tamamlanmasıyla bölgenin ikinci bir Körfez bölgesi haline gelebileceğini bildirdi.

Kileci, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin, Gaziantep'in liderliğinde önemli işler başardığını, ihracat konusunda her geçen gün kendisini geliştirerek Türkiye için gurur kaynağı olduğunu belirten Kileci, "İçinde bulunduğumuz sürece rağmen Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihracatçı arkadaşlarımız çok doğru işler yaptı. Önceki aylarda Kovid-19 nedeniyle ihracat rakamlarımızda gerileme yaşanmıştı. Biz de bunun telafi edileceğini söylemiştik. Bugün itibarıyla telafi sağlandı. Artık rakamlarımız olması gerektiği gibi artı değerler vermeye başladı." dedi.

Kileci, bölge ihracatının gelecek vadettiğine, bu anlamda bazı projelerin de hızlandırılması gerektiğine inandıklarını aktararak şunları kaydetti:

"Bu nedenle bölgemiz ihracatının bana göre alfabesi Amanos Tüneli ile başlar. Bu konu, bizim olmazsa olmazımız. Amanos tünelleri tamamlandığında, bölgemiz ikinci bir Körfez bölgesi haline gelecektir. Biliyorsunuz ki bu proje tamamlandığında Güneydoğu çok hızlı şekilde İskenderun Limanı'na ulaşacak. Bu da bize hem zaman kazandıracak hem de maliyeti aşağıya çekecek. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Çünkü Körfez'de adım atacak yer kalmadı. Dolayısıyla o bölge ciddi sorunlar oluşmaya başladı. Artık bu bölge, bu işleri tek başına kaldıramaz hale geldi. Amanos tünelleri yapılıp bittiği zaman Körfez'e çok rahat rakip oluruz. Bu sadece Gaziantep için de değil, aynı zamanda Osmaniye, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman gibi çok sayıda ilimiz için de çok önemli proje."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar