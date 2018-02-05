Güneydoğu Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Güneydoğu gazisi Özen Yaşın'ın (52) cenazesi Saruhanlı ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tirkeş Mahallesi'nde yaşayan 1986 yılında vatani görevini yaptığı sırada Erzurum'da top atışı yapıldığı sırada bir kolunu kaybeden, evli ve iki çocuk babası Yaşın, rahatsızlanarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Yaşın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşın için Tirkeş Camii'nde tören düzenlendi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yaşın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri tören mangasının omuzlarında cenaze aracına konularak Tirkeş Mahalle mezarlığına götürüldü.

Yaşın, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Törene, Gölmarmara Kaymakamı Saruhanlı Kaymakam Vekili Hüseyin Karameşe, Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş Ekrem Koçer, protokol üyeleri, askeri erkan ve mahalle sakinleri katıldı.