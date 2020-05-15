Güneydoğu Gazisi Göztaş'tan FETÖ ve PYD tepkisi Bir süre önce Kozan Belediyesi'ndeki meclis üyeliği görevinden istifa eden MHP'li Sümani Göztaş, isminin FETÖ terör örgütü ile yan yana getirilerek bilinçli bir şekilde isminin ve onurunun kirletilmeye çalışıldığını söyledi.

Bir süre önce Kozan Belediyesi'ndeki meclis üyeliği görevinden istifa eden MHP'li Sümani Göztaş, isminin FETÖ terör örgütü ile yan yana getirilerek bilinçli bir şekilde isminin ve onurunun kirletilmeye çalışıldığını söyledi.

İş yoğunluğunu ve sağlık nedenlerini gerekçe göstererek, yaklaşık 2 ay önce MHP Kozan Belediye Meclis üyeliği görevinden istifa ettiğini söyleyen Sümani Göztaş, istifasının üzerinden 2 ay geçtikten sonra kasıtlı olarak konunun basın yayın organlarında FETÖ, PYD terör örgütü ile gündeme getirilmesi ile adeta şok olduğunu söyledi.

Kendisine yönelik hiçbir zaman PYD veya FETO soruşturmasının da davasının da açılmadığını vurgulayan Gazi Göztaş, isminin bu terör örgütleri ile anılmasının onurunu kırdığını büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Gazi Sümani Göztaş yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

" 8 yıl süre ile Şanlı Türk Ordusunda Astsubay olarak görev yapmış, görevde bulunduğum süre içerisinde el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu yaralanmış, uzun süre hastanede tedavi görmüş ve tedavim sonucunda askeri heyet tarafından gazilik gibi büyük bir onurla şereflendirilerek, gazilik unvanı verilerek, emekli edilmiştim. Damarlarımda asil Türk kanını taşıyan bir vatan evladıyım. Gazi olarak emekliye ayrılmamın ardında memleketim Kozan'a yerleştim. 2019 yılında yapılan mali ve idari yerel seçimlerinde MHP kontenjanından cumhur ittifakı belediye meclis üyesi seçildim. Belediye meclis üyeliğim görevine devam ederken, sağlık sorunlarım nüksetmesinden dolayı belediye meclis üyeliğinden istifa ettim. İstifa etmemin üzerinden 2 ay geçtikten sonra yerel ve ulusal birçok haber sitesinde aslı astarı olmayan yakıştırmalar yapılarak partime ve gazi ünvanıma bilinçli bir saldırı gerçekleştirildi. Yapılan bu haberler Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli şahsında MHP'yi yıpratma mücadelesidir. Bu ve bu tip ayak oyunları kesinlikle yalan yanlıştır. Belediye meclis üyeliğimden istifa etmemin tek nedeni işlerim ve sağlığımdır. PYD, FETO soruşturmaları kapsamında sadece 1 defa bilgi maksatlı ifadem alınmıştır. Hakkımda açılan ne FETO ne de başka her hangi bir dava soruşturma veya kovuşturma bulunmamaktadır. Dileyen herkese E devletim dahil olmak üzere tüm kişisel bilgilerimi vermeye hazırım. Şahsımın ismi FETO ile yan yana koyularak onurum kırılmıştır. Bu tip yalan yanlış ve iftiraların içerisinde bulunanlar ile yargı önünde hesaplaşacağız" - ADANA

Kaynak: İHA