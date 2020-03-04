Güneydoğu Ekonomisinde Corona Endişesi
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Güneydoğu Ekonomisinde Corona Endişesi

Corona virüsü salgını nedeniyle İran'ın ardından Irak'la olan kara sınırının da kapatılması iş dünyasında endişeye yol açtı.

04.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:46

Corona virüsü salgını nedeniyle 'ın ardından 'la olan kara sınırının da kapatılması iş dünyasında endişeye yol açtı. İş çevreleri, bölge ekonomisinde önemli bir yere sahip olan 'nın en azından ticaret için açık tutulmasının yollarını arıyor



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: Güneydoğu Ekonomisinde Corona Endişesi
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