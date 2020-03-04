: Güneydoğu Ekonomisinde Corona Endişesi

04.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:46

Corona virüsü salgını nedeniyle İran'ın ardından Irak'la olan kara sınırının da kapatılması iş dünyasında endişeye yol açtı. İş çevreleri, bölge ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Habur Sınır Kapısı'nın en azından ticaret için açık tutulmasının yollarını arıyor

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