Güneydoğu dereleri, yün yıkayan kadınlarla renklendi
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Güneydoğu dereleri, yün yıkayan kadınlarla renklendi

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'ndeki dere kenarlarında, yatak, yorgan ve yastıklarının içindeki yünleri çıkarıp, yıkayan kadınlarla güzel görüntüler ortaya çıktı.

Güneydoğu dereleri, yün yıkayan kadınlarla renklendi
17.06.2020 09:36 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:39

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'ndeki dere kenarlarında, yatak, yorgan ve yastıklarının içindeki yünleri çıkarıp, yıkayan kadınlarla güzel görüntüler ortaya çıktı. 

Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Mardin'de haziran ayının başından itibaren yatak, yorgan ve yastıklar açılırken, kadınlar tarafından yünler yıkanmaya başlandı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Ortaviran ve Karabudak köylerinde yaşayan kadınlar, tarihi Dilaver Köprüsü'nün altından geçen derenin kenarında yün yıkadı. Derede yün yıkamaya annesi, teyzesi ve ablalarıyla gelen, Ortaviran Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Zeynep Aran (14), temizliğin şenlik havasında geçtiğini söyledi. Kadınların yün yıkama sırasında hikayeler ve gençlik yıllarındaki anıları anlattığını söyleyen Aran, "Burada yünlerimizi yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra orada kurutuyoruz. Torbalarımıza koyuyoruz, eve götürüyoruz. Ağabeylerimize, ablalarımıza çeyiz yapıyoruz. Sonra çocuklarına küçük yastıklar yapıyoruz. Biz 9 kardeşiz. Diyarbakır'daki ablalarıma da çeyiz yapıyoruz, onlara gönderiyoruz" dedi.   


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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