Güneydoğu'dan yılın ilk 2 ayında 145 ülkeye yaklaşık 350 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk 2 aylık döneminde 145 ülkeye 349 milyon 718 bin dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk 2 aylık döneminde 145 ülkeye 349 milyon 718 bin dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, yaptığı yazılı açıklamada, şubat ayında Türkiye genelinde yapılan 640 milyon 506 bin dolarlık ihracatın 179 milyon 114 bin dolarlık kısmının Güneydoğulu ihracatçılar tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Dünya genelindeki salgın sürecinde yaşanan bütün sıkıntılara rağmen hububat-bakliyat sektörünün ihracatını arttırdığına işaret eden Altunkaya, 2021'in ilk 2 ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 7'lik artışla 145 ülkeye 349 milyon 718 bin dolarlık ihracat yapıldığına dikkati çekti.

Altunkaya, yıla çok iyi başladıklarını, salgına dayalı sorunların devam ettiğini ancak alınan önlemler sayesinde ihracatın kesintisiz sürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin son dönemlerde en büyük sorununun ihracatta konteyner sıkıntısı olduğuna işaret eden Altunkaya, sorunun çözümü için her platformda önemli çalışmalar yaptıklarını, konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar