Güneydoğu'dan Muş'a gelen göçerler otlaklardan umduğunu bulamadı

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki farklı illerden Muş'un yaylalarına gelen göçerler, yağışların az olması nedeniyle otlakların istenilen seviyede olmamasından yakınıyor.

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki farklı illerden Muş'un yaylalarına gelen göçerler, yağışların az olması nedeniyle otlakların istenilen seviyede olmamasından yakınıyor.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden biri olan Muş'taki mera ve yaylalar, çevre il ve ilçelerden gelen besicilere ve binlerce küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor.

Yaz aylarında hayvanlarını verimli arazilerde otlatmak için Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şanlıurfa'dan gelen göçerler, hayvanlarını merkeze bağlı Şen ve Kozma yaylalarına çıkarttı.

Bu sene yağışların az olmasından dolayı bölgeye bir ay erken gelen hayvan yetiştiricileri, yayla ve meralardaki otlaklarda verimin istenilen seviyede olmasının üzüntüsünü yaşıyor.

Göçerleri ziyaret eden Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım, bu yıl Türkiye'nin tüm bölgelerinde kuraklığın ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Hayvancılık sektöründe bu yüzden sıkıntı yaşadığını belirten Salkım, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa ve Mardin'den yaklaşık 15 bin hayvanın kentteki yaylalara geldiğini, bunun da kuraklık döneminde sıkıntı yarattığını aktardı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinden Şen Yayla'ya gelen Salih Kaplan da otlakların azlığından dolayı bölgeye geldiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım