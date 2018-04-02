Güneydoğu'dan İhracat Yüz Güldürdü

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, birlik olarak bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla, 2 milyar 67 milyon 51 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çıkmaz, yazılı açıklamasında, Amerika, Çin ve Suudi Arabistan'ın da arasında olduğu 179 ülkeye ihracat yapma başarısı gösteren ihracatçıları tebrik etti.

GAİB Başkanı Çıkmaz, şunları kaydetti:

"Birliklerimizce 2018 yılı Ocak-Mart döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 4'lük artışla toplam 2 milyar 67 milyon 51 bin dolarlık ihracat kayda alındı. Aynı dönemde, diğer ihracatçı birlikleri adınaysa toplam 88 milyon 303 bin dolarlık ihracat kayda alındı. Böylece birliğimiz ihracat kayıt işlem hacmi yüzde 3,6'lık artışla 2 milyar 155 milyon 355 bin dolar oldu."

İhracatta tekstilin önemli yer tuttuğunu belirten Çıkmaz, ilk çeyrekte 711 milyon 854 bin dolarlık tekstil ihracatına imza attıklarını aktardı.

Tekstili, hububat ve bakliyatın izlediğini ve bu ürün grubundan da 509 milyon 291 bin dolarlık dış satım yapıldığını ifade eden Çıkmaz, halı ihracatınınsa bu dönemde 353 milyon 117 bin dolara ulaştığına değindi.

179 ülkeye ihracat

Bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 48,4 payla ilk sırada yer aldığını belirten Çıkmaz, şunları kaydetti:

"Bölgemiz ihracatında AB ülkeleri yüzde 20,8 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 11,2 payla üçüncü sırada bulunmaktadır. Toplam 179 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkelerden Irak, ABD, Suriye, İtalya, Suudi Arabistan, İran, Almanya, İngiltere, Belçika ve İsrail bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca, halı, kumaşlar, iplikler, pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, dış giyimle ayakkabı bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler oldu."

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif ili Gaziantep'in 2018 yılı ocak-mart döneminde 1 milyar 675 milyon 676 bin dolarlık ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan 6'ncı ili konumundaki yerini koruduğunu ifade eden Başkan Çıkmaz, mart ayında Gaziantep'ten bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 2,2'lik bir artışla 612 milyon 307 bin dolarlık ihracat yapıldığını sözlerine ekledi.