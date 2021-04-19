Güneydoğu'dan Gaziantep'e mevsimlik tarım işçisi göçü başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güneydoğu'dan Gaziantep'e mevsimlik tarım işçisi göçü başladı

Güneydoğu'dan Gaziantep'e mevsimlik tarım işçisi göçü başladı
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Tarımsal üretime katkı sağlamak üzere yaz aylarında ihtiyaç duyulan mevsimlik tarım işçileri Güneydoğu illerinden Gaziantep'e gelmeye başladı.

Tarımsal üretime katkı sağlamak üzere yaz aylarında ihtiyaç duyulan mevsimlik tarım işçileri Güneydoğu illerinden Gaziantep'e gelmeye başladı.

Kentin tarımsal faaliyetlerinde önemli bir yere sahip olan İslahiye ilçesine ilk kafile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden geldi.

Ateşleri ölçülen, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken kuralların hatırlatıldığı işçiler, Yelliburun Mahallesindeki boş bir alana çadırlarını kurmaya başladı. İşçiler, başta tescilli İslahiye biberi olmak üzere bağ ve bahçelerde çalışacak.

Yelliburun Mahallesi Muhtarı Ökkeş Toz, gazetecilere, bölgeye ilk etapta yaklaşık 300 tarım işçisinin geldiğini ifade etti.

Bu sayının yakın zamanda binlerle ifade edileceğini anlatan Toz, çadırların bulunduğu alanlara yaşamsal ihtiyaçlar için destek ünitelerinin de kurulacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ziya Selçuk Nikos Dendias Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Ünal Karaman Yılmaz Vural Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Güneydoğu'dan Gaziantep'e mevsimlik tarım işçisi göçü başladı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 15:21:10. #1.14#

title