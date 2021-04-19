Güneydoğu'dan Gaziantep'e mevsimlik tarım işçisi göçü başladı

Tarımsal üretime katkı sağlamak üzere yaz aylarında ihtiyaç duyulan mevsimlik tarım işçileri Güneydoğu illerinden Gaziantep'e gelmeye başladı.

Tarımsal üretime katkı sağlamak üzere yaz aylarında ihtiyaç duyulan mevsimlik tarım işçileri Güneydoğu illerinden Gaziantep'e gelmeye başladı.

Kentin tarımsal faaliyetlerinde önemli bir yere sahip olan İslahiye ilçesine ilk kafile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden geldi.

Ateşleri ölçülen, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken kuralların hatırlatıldığı işçiler, Yelliburun Mahallesindeki boş bir alana çadırlarını kurmaya başladı. İşçiler, başta tescilli İslahiye biberi olmak üzere bağ ve bahçelerde çalışacak.

Yelliburun Mahallesi Muhtarı Ökkeş Toz, gazetecilere, bölgeye ilk etapta yaklaşık 300 tarım işçisinin geldiğini ifade etti.

Bu sayının yakın zamanda binlerle ifade edileceğini anlatan Toz, çadırların bulunduğu alanlara yaşamsal ihtiyaçlar için destek ünitelerinin de kurulacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek