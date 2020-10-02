Güneydoğu'dan eylülde 898 milyon 817 bin dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu'dan eylülde 175 ülkeye 898 milyon 817 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu'dan eylülde 175 ülkeye 898 milyon 817 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kileci, yaptığı açıklamada, en yüksek eylül ayı ihracatına ulaşıldığını belirterek, bölgenin eylül ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7'lik artışla 898 milyon 817 bin dolara yükseldiğini belirtti.

Bölgenin ilk 9 ayda 6 milyar 438 milyon 604 bin dolarlık ihracata imza attığını dile getiren Kileci, "Eylül 2020 ihracat verileri gösteriyor ki, bölgemiz salgının sebep olduğu olumsuz ekonomik atmosferden başarıyla çıkmıştır. Bölge ihracatında Ortadoğu ülkeleri yüzde 40,8 payla ilk sırada yer alıyor. AB ülkeleri yüzde 19,6 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 15,2 payla üçüncü sırada bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede en çok ihracatın sırasıyla Irak, ABD, İngiltere, Suriye, Suudi Arabistan, Almanya, İtalya'ya yapıldığını belirten Kileci, bölgeden en fazla makine halıları, pastacılık ürünleri, kumaşlar, plastikler ve mamulleri, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar ürünlerin dış satışının gerçekleştiğine işaret etti.

Kileci, GAİB'e bağlı iller olan Mardin'den 90,6 milyon dolar, Kahramanmaraş'tan 78,6 milyon dolar, Malatya'dan 28,4 milyon dolar, Diyarbakır'dan 16 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 10,5 milyon dolar, Adıyaman'dan 10,1 milyon dolar, Kilis'ten 5 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir