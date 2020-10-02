Güneydoğu'dan eylülde 898 milyon 817 bin dolarlık ihracat
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güneydoğu'dan eylülde 898 milyon 817 bin dolarlık ihracat

02.10.2020 19:17 | Son Güncelleme: 02.10.2020 19:21
Güneydoğu'dan eylülde 898 milyon 817 bin dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu'dan eylülde 175 ülkeye 898 milyon 817 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu'dan eylülde 175 ülkeye 898 milyon 817 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kileci, yaptığı açıklamada, en yüksek eylül ayı ihracatına ulaşıldığını belirterek, bölgenin eylül ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7'lik artışla 898 milyon 817 bin dolara yükseldiğini belirtti.

Bölgenin ilk 9 ayda 6 milyar 438 milyon 604 bin dolarlık ihracata imza attığını dile getiren Kileci, "Eylül 2020 ihracat verileri gösteriyor ki, bölgemiz salgının sebep olduğu olumsuz ekonomik atmosferden başarıyla çıkmıştır. Bölge ihracatında Ortadoğu ülkeleri yüzde 40,8 payla ilk sırada yer alıyor. AB ülkeleri yüzde 19,6 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 15,2 payla üçüncü sırada bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede en çok ihracatın sırasıyla Irak, ABD, İngiltere, Suriye, Suudi Arabistan, Almanya, İtalya'ya yapıldığını belirten Kileci, bölgeden en fazla makine halıları, pastacılık ürünleri, kumaşlar, plastikler ve mamulleri, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar ürünlerin dış satışının gerçekleştiğine işaret etti.

Kileci, GAİB'e bağlı iller olan Mardin'den 90,6 milyon dolar, Kahramanmaraş'tan 78,6 milyon dolar, Malatya'dan 28,4 milyon dolar, Diyarbakır'dan 16 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 10,5 milyon dolar, Adıyaman'dan 10,1 milyon dolar, Kilis'ten 5 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Charles Michel Fahrettin Altun Abdulhekin Ayhan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şehrazat Seda Sayan Ercan Kesal Melisa Aslı Pamuk
Spor Sörloth Can Bartu Eddie Newton Ali Palabıyık Steven Gerrard
Daha Fazla Kız Ekim Avrupa Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güneydoğu'dan eylülde 898 milyon 817 bin dolarlık ihracat - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 19:21:33. #1.14#
title