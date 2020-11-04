Güneydoğu'dan ekim ayında 965 milyon dolarlık ihracat
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Güneydoğu'dan ekim ayında 965 milyon dolarlık ihracat

04.11.2020 13:11 | Son Güncelleme: 04.11.2020 13:15
Güneydoğu'dan ekim ayında 965 milyon dolarlık ihracat

GÜNEYDOĞU Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, ekim ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12'lik artış ile 965,4 milyon dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

GÜNEYDOĞU Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, ekim ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12'lik artış ile 965,4 milyon dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

GAİB Başkanı Fikret Kileci, Ekim ayı verilerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Kileci, Ekim ayında 1683'ü Gaziantep'ten olmak üzere bölgedeki 2 bin 387 firmanın 965 milyon 455 dolarlık ihracat ile ay bazında tüm zamanların ihracat rakamının kırıldığını ifade etti. Bölgede 122 firmanın bu ay içerisinde ilk kez ihracat yaptığını da vurgulayan Kileci, "Ekim ayı içerisinde geçen yıla göre ihracatta yüzde 12 artış sağladık. Bu ay içerisinde; Birleşik Devletler, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, İran, Somali, İsrail, Belçika, Cibuti ve Mısır ihracatımızın arttığı pazarlar oldu" dedi.Kileci, bölgeden bu yılın 10 aylık döneminde yapılan ihracatın koronavirüs nedeniyle mart, nisan ve mayıs aylarındaki gerilemeye rağmen 7,4 milyar dolara ulaştığını, bu ihracatın 6,3 milyar dolarlık kısmının ise sadece Gaziantep'ten yapıldığını sözlerine ekledi.


Güneydoğu'dan ekim ayında 965 milyon dolarlık ihracat
Güneydoğu'dan ekim ayında 965 milyon dolarlık ihracat
Güneydoğu'dan ekim ayında 965 milyon dolarlık ihracat

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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