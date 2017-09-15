Güneydoğu'dan Amerika'ya Hububatı İhracatı Arttı

Güneydoğu'dan Amerika kıtasına yapılan hububat ve bakliyat ihracatı 8 aylık dönemde yüzde 63 arttı.

Güneydoğu'dan Amerika'ya Hububatı İhracatı Arttı

Güneydoğu'dan Amerika kıtasına yapılan hububat ve bakliyat ihracatı 8 aylık dönemde yüzde 63 arttı.

Kaynak: Dunya.com