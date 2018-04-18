Güneydoğu'dan 250 Bin Suriyeli Mülteci Ülkelerine Döndü

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güneydoğu'daki 250 bin Suriyeli misafirin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlerden temizlenen bölgelere geri döndüğünü söyledi. Başkan Şahin İzmir'den aday olacağı iddialarının ise spekülasyon olduğunu söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin görev yaptığı 4 yıllık süre zarfındaki faaliyetlerini değerlendirdi. Başkan Şahin, Güneydoğu Bölgesi'ndeki Suriyelilerden 250 bininin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terörden temizlenen bölgelere geri döndüğünü ifade etti. Şahin, "Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen yerlere 250 bin Suriyeli misafir geri döndü. Dönüşler devam ediyor. Ama bizim için Menbiç önemli, eğer o koridor temizlenirse çok daha Suriyeli ülkelerine geri döner" dedi.

Başkan Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesine aday olacağı iddialarıyla ilgili sorulara ise bu tür iddia ve haberlerin spekülasyon olduğunu belirterek, ciddiye alınmaması gerektiğini kaydetti. Şahin, "Ben Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığında elimden gelen hizmeti yapmaya çalıştım. Ama ben bu toprağın çocuğuyum. Bu tür haberler spekülasyondan ibarettir. Halkım ne derse o olur" diye konuştu. - GAZİANTEP