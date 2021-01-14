Güneydoğu'dan 2,3 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı
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Güneydoğu'dan 2,3 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı

14.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:50
Güneydoğu'dan 2,3 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı

Türkiye'nin önemli hububat ve bakliyat üretim merkezi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihracatçılar, 2020'de hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri alanında 2 milyar 319 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Türkiye'nin önemli hububat ve bakliyat üretim merkezi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihracatçılar, 2020'de hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri alanında 2 milyar 319 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, yazılı açıklamasında, bölgenin Türkiye ihracatına önemli katkı sağladığını belirtti.

Güneydoğu'nun geçen yıl tüm sektörlerde yüzde 4,1'lik artışla 9 milyar 278 milyon 128 bin dolarlık ihracat yaptığını hatırlatan Altunkaya, "Güneydoğu ihracatının 2 milyar 319 milyon 297 bin dolarlık kısmı Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörüdür. Bu rakam bölgemizin tüm sektörlerden yaptığı ihracatın yaklaşık 4'te 1'ine tekabül etmektedir. " ifadelerini kullandı.

Altunkaya, Güneydoğu'nun Türkiye'deki hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün en önemli üslerinden biri olduğuna dikkati çekti.

En çok ihracat Irak'a

Türkiye'deki hububat, bakliyat sektöründeki ihracatın yüzde 31,7'sini Güneydoğu'nun gerçekleştirdiğini vurgulayan Altunkaya, şunları kaydetti:

"Ürün gruplarında Güneydoğu'da ilk sırada 587 milyon 500 bin dolar ile makarna yer alıyor. Makarnayı sırasıyla 408 milyon 862 bin dolarla buğday unu, 399 milyon 208 bin dolarla bitkisel yağlar, 289 milyon 447 bin dolarla bisküvi-pasta ve 132 milyon 204 bin dolarla kakaolu mamulleri izliyor."

Altunkaya, bölgeden en fazla ihracatın 1 milyar 345 milyon 354 bin dolarla Irak'a yapıldığını aktararak, "Uzun aradan sonra Irak'a ilk kez artış kaydederek ihracatımızı bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artırdık. Irak'ı 373 milyon 395 bin dolar ihracat ve bir önceki yıla göre yüzde 17 artışla ABD takip ediyor. Cibuti'ye ihracatımız 2020'de yüzde 80,4 artarak 213 milyon 661 bin dolar olarak gerçekleşti. Venezuela'ya ise yüzde 85,7 artışla 194 milyon 854 bin dolarlık ihracat yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Afrika ve Amerika pazarlarında sektörün hızla büyüdüğüne işaret eden Altunkaya, "Ülkemizin sektör ihracatındaki artışına Güneydoğu'nun katkısı da oldukça yüksek olmuştur, zira bölgemizin ihracat performansı genel olarak ülke geneli sektör ihracatının performansının üzerindedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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