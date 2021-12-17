Güneydoğu'dan 197 ülkeye ihracat yapılıyor

GÜNEYDOĞU Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Fikret Kileci, 2021 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 197 ülkeye ihracat yapıldığını söyledi. Kileci, bölge kentlerinin lokomotifi olan Gaziantep'ten 11 aylık süreçte 10 milyar dolar civarında ihracat yapıldığını ve yıl sonu bölgedeki ihracatın 12 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi her geçen yıl artan ihracat performansı dikkat çekiyor. GAP bölgesinin sanayi şehri Gaziantep ise Türkiye'de en fazla ihracat yapan kentler arasında yer alıyor. Bölge illerden dünyanın 197 ülkesine ihracat yapıldığını açıklayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Fikret Kileci, 2021 yılının dünyada dengelerin değiştiği çok farklı bir yıl olduğunu ve bölgenin bu süreçten karlı çıktığını söyledi. Ürün ve pazar çeşitliliği ile ciddi kazanımlar elde ettiklerini belirten Kileci, şunları söyledi:

"Demir ve deniz yolu taşımasının çok ciddi bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Bunun örnekleri var adımlar atılıyor. Önümüzdeki on yıl içerisinde ham madde ve lojistik yatırımları yapıldığında tahmin dahi edilemeyecek artışlar yaşanacaktır. Artışlar o zaman yüzdelerle değil katlanarak artan rakamlarla açıklanabilir. Maalesef ithalata dayalı bir ihracat modelimiz var. Ancak, burada ihracat fazlası veriyoruz. İhracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 141. Bu çok önemli. Türkiye'de bu oran yüzde 82'lerde. Bizde ihracat yaptığımız ürün her zaman ithalatımızdan fazla. Türkiye'nin de temel amacı bu zaten. Aldığınızdan fazlasını satamıyorsanız cari açık verirsiniz. Dünyada artık herkes tükettiğinden bir fazlasını üretmek zorunda."