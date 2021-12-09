Güneydoğu'dan 11 ayda 2,7 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı yapıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın 11 ayında 2 milyar 667 milyon 780 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Altunkaya, yazılı açıklamasında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden kasım ayında 306 milyon 129 bin dolar hububat ve bakliyat ihracatı yapıldığını ifade etti.

Yılın 11 ayında ise bölgeden 172 ülkeye ürün gönderildiğini vurgulayan Altunkaya, şunları kaydetti:

"Bölgemizin yılın ocak-kasım dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,6 artarak 2 milyar 667 milyon 780 bin dolara ulaştı. Bu ihracatın ilk sırasında 1 milyar 449 milyon 44 bin dolarla Orta Doğu, ikinci sırasında 706 milyon 518 bin dolarla Afrika ve üçüncü sırada 285 milyon 767 bin dolarla Amerika ülkeleri yer alıyor. En fazla ihracat yaptığımız ülke ise 828 milyon 461 bin dolarla Irak oldu. Irak'ı 234 milyon 953 bin dolarla Suriye ve 175 milyon 526 bin dolarla İran takip etti. Bölgemizden en çok geliri 535 milyon 803 bin dolarla makarnadan elde ettik."

AA / Fırat Özdemir - Ekonomi Haberleri

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