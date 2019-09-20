Güneydoğu'daki STK'lerden Diyarbakır annelerine destek

20.09.2019 14:52

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önünde sürdürdüğü oturma eylemine, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin'deki bazı sivil toplum kuruluşları yaptıkları açıklamalarla destek verdi.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de sorumlu tuttukları HDP'nin il binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Şırnak'ta Memur-Sen öncülüğünde Şehr-i Nuh Şehir Platformu tarafından "Şırnak teröre karşı tek yürek, tek ses" sloganıyla basın açıklaması yapıldı.

Yeni Mahalledeki Geylani Camisi avlusunda bir araya gelen 24 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve üyeleri, ellerinde Türk bayrakları ve "Teröre geçit yok" yazılı dövizler taşıdı, "Annelere selam, direnişe devam", "Kahrolsun PKK", "Teröre karşı omuz omuza" sloganları attı.

Grup adına konuşan Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere destek olmak, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör saldırısında 7 sivilin katledilmesine tepki göstermek için toplandıklarını belirterek şöyle devam etti:

"PKK terör örgütünün katliamlarını lanetliyoruz. Diyarbakır'da analarımızın, yürekleri dağlayan feryatlarını dindirmek, yeni bir tarih yazmak ve safları sıklaştırmak için omuz omuzayız. Yaşama hakkımızı haykırmak, insanlık onurunu korumak için buradayız. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerimiz, sizlerin gözyaşı bizim gözyaşımızdır. Bu eylem, zulme başkaldırıdır. Yıllardır sessiz bir çığlık vardı, o çığlık artık patlama noktasına geldi. Anneler artık seslerini duyurmak istiyor. Onların yanındayız, yaşadıkları acıyı hissediyoruz, mücadelelerine ortak olduğumuzu buradan haykırıyoruz. Yakın zamanda Hacire anne gibi onların da yüzü gülecek. Bunun ümidiyle dua ediyoruz. Cesaretiyle bir çığır açan annelerin ellerinden öpüyoruz."

Terör ve şiddetin en fazla bölge halkına zarar verdiğine işaret eden Çatı, PKK'lı teröristlerin çukur saldırılarında yaşanan mağduriyetlere değindi. Çatı, terör örgütlerinin eylemlerini şiddetle kınadıklarını ve lanetlediklerini dile getirdi.

Batman

Kudret Camisi önünde toplanan sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Batman Temsilcisi Adile Gürbüz, Diyarbakır'da oturma eylemi yapan Hacire Akar'ın kısa süre sonra oğluna kavuşmasıyla bir annenin haklı mücadelesinin neleri beraberinde getireceğinin herkesçe görüldüğünü söyledi.

Evlatlarına kavuşmak için Diyarbakır annelerinin oturma eyleminin sürdüğüne işaret eden Gürbüz, "Terörün kara yüzünü yakından bilen, acısını derinden yaşayan halkımızın içinden böylesine cesur ve kararlı annelerin, babaların, eşlerin, kardeşlerin çıkması bizleri barış ve kardeşliğin tesisi için ümitli kılmıştır." dedi.

Annelerin sesinin herkesçe duyulması gerektiğini aktaran Gürbüz, şöyle konuştu:

"Evladına kavuşmak için bekleyen bir baba, 'Türk bayrağı takıyorum, korkmuyorum. Çocuğumu getirsinler. Bir gün öleceğim, bari şerefimle ölürüm.' diye haykırıyor. Terör örgütünün kandırdığı oğlunun geri dönmesini isteyen annenin, desteğe gelen bir şehit askerin annesine, 'Sana bakacak yüzüm yok, beni affet ne olur.' diye sarılması yüreklerimizi yakıyor. Biliyoruz ki ailemiz kutsal, annelerimiz cesur ve fedakar. Anneler başta olmak üzere ailelerin eli kanlı terör örgütüne ve destekçilerine karşı yükselen isyanı, içten ve samimidir. Annelerin ve ailelerin çocuklarına kavuşmak için cesur yürekleriyle başlattığı bu eyleme kayıtsız kalamayız. Barışın, kardeşliğin ve yarınlarımızın inşası için meydanlarda olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. Ailesinden koparılan her bir çocuk ve genç evine dönünceye kadar, daha fazla insanımızı yitirmemek için bu sürecin doğrudan takipçisi olacağımızı Türkiye ve dünya kamuoyuna duyuruyoruz."

Siirt

Merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi önünde toplanan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

20 sivil toplum kuruluşundan oluşan Siirt Sivil Dayanışma İnisiyatifi adına açıklama yapan Genç Memur-Sen İl Temsilcisi Yunus Emre Diriarın, ciğeri yanan, eli öpülesi anneleri desteklediklerini dile getirdi.

Anne Hacire Akar'ın, dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç verdiğini ve kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuştuğunu anımsatan Diriarın, "Aile sayısı her geçen gün yükseliyor ve bu dalga artarak devam edecektir. Bizler de annelerin acısını anlıyor ve bu annelerin acısına ortak oluyoruz. Annelerin bu acısı hiçbir siyasi hesaba karıştırılmaksızın desteklenmeli, sahip çıkılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Terörün bugüne kadar binlerce cana mal olduğunu aktaran Diriarın, terör örgütünün çocuk, genç, kadın, yaşlı demeden masum sivil vatandaşlara yönelik hain ve insanlık dışı saldırılarıyla tarihin karanlık sayfalarında yerini aldığını kaydetti. Diriarın, "Henüz 13-14 yaşındaki hangi çocuğa anne ve babası, dağa çıksın diye izin verir? Bu çocukları emperyalistlere kurban vermekten artık vazgeçin. Bölünmez bütünlüğümüzü, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya yönelik kalleşçe yapılan bu insanlık dışı saldırılar asla başarılı olamayacaktır." dedi.

Mardin

Şakir Nuhoğlu Camisi önünde toplanan, Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu, İlim Yayma Cemiyeti, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği, Mardin Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma, Dayanışma ve İnsan Hakları Derneğinin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen basın açıklamasına vatandaşlar da katıldı.

Grup adına açıklama yapan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, PKK'nın kaçırdığı evlatları için günlerdir HDP Diyarbakır il binası önünde eylem yapan annelerin bu haklı eylemlerini desteklediklerini söyledi.

Diyarbakır'da annelerin acısını paylaşmak ve onlara destek olmak için bir araya geldiklerini dile getiren Kandemir, şunları kaydetti:

"Allah hiçbir anneye evlat acısı vermesin, bundan zor bir şey yoktur. Bu anneler Türkiye'deki bütün anneleri temsil ediyor. Ümit ediyorum ki herkes insafa gelir ve bu annelerin evlatlarına kavuşmalarına yardımcı olur. Gezi Parkı, Kaz Dağları, İzmir'deki orman yangını gibi meselelerde insanları toplayarak yürüyüşe geçenler ve de halkın gözünde sözde insan hak ve özgürlüklerini koruduklarını belirtenlere soruyorum, yüreği ve hayatı yanan bu genç neslin bir değeri yok mu? Neredesiniz? Bütün annelerin acısını paylaşıyoruz, anneler kutsaldır. Annelerin evlatları için yapamayacakları şey yoktur. Annelerin sesini dinlemeyen hiçbir toplum muvaffak olamamıştır."

Kaynak: AA