Güneydoğu'daki otogarlarda Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki otogarlarda yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki otogarlarda yoğunluk oluşturdu.

Siirt

Siirt Otogarı da son dönemin en hareketli günlerini yaşarken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de tatil tedbirleri kapsamında otobüslere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Firma yetkilisi İbrahim Aksu, geçen yıla göre bu tatil döneminde daha yoğun bir süreç yaşadıklarını söyledi.

Salgın tedbirlerine dikkat ettiklerini, yolculara da bu konuda uyarılarda bulunduklarını anlatan Aksu, "Bayram tatili sonrası daha fazla hareketlilik bekliyoruz. Tüm yolculara iyi bayramlar diliyorum." şeklinde konuştu.

Otobüs şoförü Fareç Özşahin de herkese kazasız, sağlıklı bir yolculuk dileyerek, "Tedbirlere mutlaka uyalım. Tüm araç şoförleri de uysun. Biz trafik kurallarına uyuyoruz, yolcularımız da salgın kurallarına uysun." dedi.

Yolculardan Orhan Cellek Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşadığını, memleketini ziyaret için geldiğini söyledi.

Cihat Kayabaş da ailesini ziyaret etmek için İzmir'e gideceğini ifade ederek, "Bayram yoğunluğu nedeniyle bilet bulmak zor oldu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz