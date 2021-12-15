Güneydoğu'daki öğretmenlerden sorumlu olduğu iddiasıyla yargılanan FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis

DİYARBAKIR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki öğretmenlerden sorumlu olduğu iddiasıyla öğretmenlik görevinden ihraç edildikten sonra hakkında dava açılan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Mine Ç, Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğünden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) hazır edildi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanık Mine Ç, savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Benim FETÖ ile herhangi bir ilgi ve alakam yoktur. Uzun süredir tutukluyum. Anne ilgisine muhtaç 4 çocuğum var. Bu süreçte ben ve çocuklarım ciddi mağduriyet yaşadık. Kesinlikle kaçma gibi bir düşüncem olmadı. Bu nedenle beraatimi ve tahliyemi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanık Mine Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol hükümlerince tahliyesine karar verdi.

AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri

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