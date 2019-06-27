Güneydoğu'daki iş adamlarından erken seçim tepkisi

Güneydoğu Sanayi ve İş dünyası Federasyonu (GÜNSİFED) Başkanı Enver Öztürkmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yenilenen seçimlerin ardından erken seçim konusunun gündeme getirilmesi halinde Türkiye'nin çok büyük kayıplar yaşayacağını belirterek, "Gündemimize erken seçimi alırsak bize göre Türkiye'yi pimi çekilmiş bir bombaya dönüştürürüz" dedi.

GÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Enver Öztürkmen, İstanbul için yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ile birlikte artık Türkiye'de seçim konusunun tamamen kapanması gerektiğini söyledi. Öztürkmen, "Türkiye uzun bir seçim döneminden artık tamamen çıkmış durumda. Kimin kazandığından ziyade bundan sonra neler yapılması gerektiğini konuşmalıyız. Seçimlerle ilgili konuları tamamen kapatmalı ve önümüze bakmalıyız. Aksi takdirde Türkiye geri dönüşü olmayan bir çıkmaza girmek üzere" dedi.

Erken seçimle ilgili söylentilerin haber bültenlerinde yer almasının bu ülkeye yapılacak en büyük yanlışlardan biri olduğunu belirten Öztürkmen, "Artık yapılan seçimleri konuşmamak gerektiği gibi erken seçim konularının da konuşulmaması gerekiyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu kötü günleri atlatabilmesi için kalıcı yapısal ve ekonomik reformlara odaklanmalıdır. Üretimin daha nitelikli, ihracatın daha katma değerli ve ithalatın daha az nasıl yapılacağını, eğitim sisteminin daha köklü bir hale nasıl getirileceği gibi konuları detaylarıyla konuşmalı ve sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üretmeliyiz. Türkiye olarak bu tür konuları erteleyip, seçim veya erken seçim gibi konuları konuşarak kaybedecek vaktimiz yoktur. Eğer gündemimize erken seçimi alırsak bize göre Türkiye'yi pimi çekilmiş bir bombaya dönüştürürüz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA