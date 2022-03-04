Güneydoğu'daki İnşaat Sektörünün Umudu Fuarda - Haberler

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Güneydoğu'daki İnşaat Sektörünün Umudu Fuarda

DailyMotion.com - Güncel
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Önce pandemi, ardından da ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşayan Güneydoğu'daki inşaat firmaları, umudunu Diyarbakır'da 10'uncu kez açılan inşaat fuarına bağladı.

DİYARBAKIR (DailyMotion.com) - Önce pandemi, ardından da ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşayan Güneydoğu'daki inşaat firmaları, umudunu Diyarbakır'da 10'uncu kez açılan inşaat fuarına bağladı. Bölgenin bir çok kentinden firmaların katıldığı fuarı Irak Kürt Bölgesi'nden sektör temsilcileri de ziyaret etti.

DailyMotion.com - Güncel

Ekonomik Kriz, Diyarbakır, Güneydoğu, İnşaat, Güncel, Haberler

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