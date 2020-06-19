HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Güneydoğu dağlarında aşılanan yabani ağaçlar orman köylüsüne gelir oldu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde dağlardaki fıstık ve badem aşılanan menengiç ağaçları orman köylüsünün gelir kapısı haline geldi.

Güneydoğu dağlarında aşılanan yabani ağaçlar orman köylüsüne gelir oldu
19.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:48

RAUF MALTAŞ/ AZİZ ASLAN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde dağlardaki fıstık ve badem aşılanan menengiç ağaçları orman köylüsünün gelir kapısı haline geldi.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Siirt, Şırnak ve Batman'da 770 dekar alanda tespit edilen yabani ağaçlar, orman köylüsüne ekmek kapısı oldu.

Bölgede 11 bin dekar alanda bulunan, daha önce köylülerce yakacak olarak kullanılan ağaçlara ucuz bir maliyetle Siirt fıstığı ve badem aşılandı.

Bazı bölgelerde aşılama çalışması devam ederken, 2 yıl önce Diyarbakır'ın Çermik ilçesinin Kömürcüler köyünde orman arazisinde bulunan ve aşılanan ağaçlar fıstık vermeye başladı.

"Yıllık ortalama 215 bin ton fıstık hasadı yapılabilecek"

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Cevdet Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Siirt, Şırnak ve Batman'da yöre halkının gelir seviyesini yükseltmeyi hedefleyen çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bölgedeki dağlarda yaptıkları araştırmalarda 770 bin dekarda yabani ağacın bulunduğunu tespit ettiklerini ifade eden Çiçek, dağ köylerindeki ağaçları meyve verir hale getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Çiçek, bu kapsamda 11 bin dekardaki yabani ağaca fıstık ve badem aşıladıklarını belirterek, "Bu sene yaklaşık 4 bin ağacı aşılama hedefimiz var. Hedefimiz 3-4 yıl içerisinde 770 bin dekar alandaki fıstık ağaçlarının en az yüzde 80'ini aşılamaktır. Diyarbakır'da yapmış olduğumuz saha çalışmalarında bu sene beklentimiz 11 bin ton fıstık." dedi.

Siirt'in de aşılama çalışmasında ön plana çıktığına değinen Çiçek, kentte üretilen fıstığın tahmini yüzde 80'inin orman alanlarında üretildiğini aktardı.

"Bir kuruş getirisi olmayan yerden 10 milyar gelir olacak"

Cevdet Çiçek, aşılama çalışmalarını doğanın dengesini bozmayacak şekilde yürüttüklerini anlatarak, fıstıkta normal ağaçlarda aşılama sonrası verimin 5 yılda elde edildiğine, yabani ağaçlarda ise verimin ertesi yıl alınabildiğine dikkati çekti.

Bölgede aşılama çalışması sonrası önemli bir fıstık hasadı beklediklerini aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarla halkımızın gelir seviyesine katkı sunmuş olacağız. Yani Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yapılan ormancılık faaliyetlerinin yüzde 90'ı gelir getirici türler üzerine yoğunlaşmakta. Aşılama çalışmasıyla yılda ortalama 215 bin ton fıstık hasadı yapılabilecek. Kilogramı 50 liradan hesaplansa 10 milyar liraya denk geliyor. Bu, daha önce bir kuruş getirisi olmayan bir bölge için 10 milyar liralık katkı demektir, muazzam bir gelir kaynağı anlamına gelir. Çalışmalarımızın meyvesini çok kısa sürede alacağımızı düşünüyorum."

"Adıyaman badem şehri olma yolunda ilerliyor"

Çiçek, Adıyaman'da da artırdıkları badem aşılama çalışmaları sonucunda bu sene köylülerle badem toplamaya başlayacaklarını aktardı.

Çiçek, aşılanan ağaçlarda hasat dönemindeki işçilik de düşünülecek olursa çevre 4-5 köyün de bu çalışmalardan istifade etmiş olacağını kaydetti.

"Adıyaman, çok büyük sahalardaki ağaçlandırma desteklerimizle badem şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Gaziantep, Şanlıurfa ve Siirt nasıl fıstıkla ön plana çıkıyorsa artık Adıyaman da bademiyle ön plana çıkmaya başladı. Adıyaman artık bademle anılacak. Çok ciddi çalışmalarımız var. Orman köylülerimiz de çalışmalarımıza hizmetlerimize ciddi şekilde sahip çıkıyor." ifadelerini kullanan Çiçek, bölgede bulunan alıç ağaçlarını da aşıladıklarını, alıç sirkesi yapımı için de kooperatif kurma çalışmasında olduklarını aktardı.

"Buranın fıstığı ülkeye değil dünyaya açılacak"

Kömürcüler köyü muhtarı Hasan Yiğit de köylerinde ve bağlı bulunan tüm mezralarda arazinin menengiç ağaçlarıyla dolu olduğunu söyledi.

Bu bölgede köylülerin tek geçim kaynağının hayvancılık olduğuna işaret eden Yiğit, köylü için artık aşılanan ağaçların da gelir haline geldiğini kaydetti.

"Daha önce bu ağaçları sadece yakacak olarak kullanıyorduk. Şimdi ise köylüler bu ağaçlarla geçimini sağlayacak. 3 yıl sonra buradan güzel bir gelir elde edeceğiz. Buranın fıstığı ülkeye değil dünyaya açılacak." diyen Yiğit, kendilerine bu imkanı sağlayan devlete ve tüm yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Ekonomi
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor Ekonomi
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor Ekonomi
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 381,7 liradan işlem görüyor Ekonomi
Altının gram fiyatı 381,7 liradan işlem görüyor
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Ekonomi
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor Ekonomi
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek
Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda...
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Ziya Selçuk Mehmet Özhaseki Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Emre Kınay Bülent Ersoy Mustafa Ceceli Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Caner Erkin Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Para Cezası
Şu an buradasınız: Güneydoğu dağlarında aşılanan yabani ağaçlar orman köylüsüne gelir oldu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 11:48:09. #1.14#
title