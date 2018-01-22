Güneydoğu'da Zeytin Dalı Harekatı İçin Fetih Suresi Okundu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için Diyarbakır, Mardin, Bingöl ve Şırnak'taki camilerde Fetih suresi okun ve dualar edildi.

Hz. Süleyman Camisi'nde yatsı namazı için camilere gelen vatandaşlar, Fetih Suresi'nin okunmasının ardından Afrin'deki operasyonların başarılı geçmesi için dua etti.

Fetih Suresini okuyan Sur müftüsü İsmail Fakirullahoğlu AA muhabirine, ülkenin birlik, beraberlik ve bekası için canlarını feda etmeye hazır olan Mehmetçik için dua ettiklerini söyledi.

Dualarının operasyonda olan Mehmetçikler için olduğunu dile getiren Fakirullahoğlu, "Havada, karada, denizde vatan, ezan susmasın, bayrak inmesin ve toprağımıza düşmanın namehrem ayağı değmesin diye gayret gösteren bütün güvenlik güçlerimize dua ediyoruz. Rabbim güvenlik güçlerimize hiçbir zaman kötülük vermesin." dedi.

Cami cemaatinden Abdulkerim Ezer ise Afrin'de teröre yönelik operasyonda yer alan güvenlik güçleri ile kendilerini hidayete erdirmesi için dua ettiklerini belirtti.

Güvenlik güçlerine Allah'ın yardım etmesi için dua ettiğini bildiren Ezer, "Allah peygamber efendimize fethi nasip ettiği gibi Mehmetçiklerimize de nasip etmesini niyaz ediyorum" dedi.

Mardin

Mardin'de Fuat Yağcı Camisinde Yatsı namazından önce Fetih Suresi okundu. Fetih Suresi'nin okunmasının ardından Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti.

Duanın ardından Artuklu İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık yatsı namazını kıldırdı.

Vatandaşlardan Abdurrezzak Sağlam Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Bazı güçlerin bölgede büyük oyunlar oynadığını, bu oyunun bozulması için bu harekatın yapılması gerektiğine inandığını kaydeden Sağlam, şunları söyledi:

"ABD 12 bin kilometre uzaklıktan gelip buradaki Müslümanların arasına fitne fesatlık yapıyor.Bu harekatın yapılması gerektiğine inanıyorum. İnşallah Müslümanların şuurlanmasına vesile olur. Kahraman ordumuzun karada,havada ve denizde muzaffer olmasını Allah'tan diliyoruz. Başımızdaki reisimizi rabbim korusun. Allah yar ve yardımcısı olsun."

Şırnak

PKK'lı teröristlerce zarar verilen ve daha sonra onarılan Yeni Mahalledeki Geylani Camisi'nde vatandaşlar yatsı namazında bir araya geldi.

Namaz öncesi bir araya gelen vatandaşlar, Fetih Suresi'nin okunmasının ardından Afrin'deki operasyonların başarılı geçmesi için dua etti.

Şırnak Müftüsü Ramazan Tolan, AA vatandaşlarla birlikte Fetih Suresi'ni şehitlerin ruhuna hediye ettiklerini söyledi.

Tolan, "Muzaffer ordumuz şuan çok önemli bir görev için sınır ötesinde operasyon düzenliyor. Onların selametleri ve başarıları için ellerimizi semaya kaldırdık. Tüm Türkiye'de olduğu gibi bizde Şırnak'ta şanlı ordumuzun arkasındayız. Dualarımızla onları destekliyoruz. Ordumuzun başarılı olacağına inancımız tamdır. Cenabı Allah onları var etsin onları her türlü kazadan beladan korusun. Onların düşmana korku dosta güven verdiğini biliyoruz.Devletimiz ve milletimizde onların sayesinde kaim olacaktır"dedi.

Cami cemaatinden Selahattin Özçelik'te namaz öncesi okunan silahlı kuvvetlerin operasyonu için Fetih Suresinde cemaat olarak duaya "Amin" dediklerini söyledi.

Özçelik"Allah milletimize, devletimize, güvenlik güçlerimize zeval vermesin. Allah ordumuzu muvaffak etsin her türlü kazadan beladan muhafaza eylesin. Zalimlere fırsat vermesin. Zalimlere karşı Müslümanlara yardım etsin. Allah hepsinin hepimizin yardımcısı olsun"temennisinde bulundu.