Güneydoğu'da "yoğun kar" uyarısı
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Güneydoğu'da "yoğun kar" uyarısı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

07.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:22
Güneydoğu'da

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki , , ve Şırnak için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Kulp ve Lice, Batman'ın Sason ve Kozluk, Siirt'in Baykan, Şirvan, Pervari ve Eruh, Şırnak merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı (20 santimetre üzeri) bekleniyor.

Vatandaşların meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA
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