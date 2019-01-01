Güneydoğu'da Yılın İlk Bebekleri Dünyaya Gözlerini Açtı

Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de 2019 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Diyarbakır'da 2019 yılının ilk bebeği, Ebru ve Hüseyin Bal çiftinin "Nisanur" isimli bebeği oldu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde 00.05'de normal doğumla 3 kilo 200 gram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getiren anne Ebru Bal ilk çocuğunu kucağına almanın heyecanını yaşadı.

Bal çifti, bebeğe "Nisanur" ismini verdi.

Bağlar Kaymakamı Barış Demirtaş, İl Sağlık Müdürü Sait Avar ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla yeni yılın ilk bebeği Nisanur'un ailesine ziyarette bulunarak, kutladı.

Lütfiye Atilla, bebeğe altın taktı ve hoş geldin bebek çantası hediye etti.

İl Sağlık Müdürü Avar, yaptığı açıklamada, bebeğin ailenin ilk çocuğu olduğunu belirterek, "Allah bağışlasın. 2019 yılının bütün İslam alemine huzur getirmesini niyaz ediyorum. Allah ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmasın, yeni yılın mutluluklar getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Anne Ebru Bal da yeni yılda ilk bebeğiyle girdiği için çok mutlu olduğunu aktardı.

Siirt

Siirt'te 2019 yılının ilk bebeği Semra ve Abdulhekim Eviz çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelen ve "Mahfuz" ismi konulan erkek bebek oldu.

Siirt Devlet Hastanesinde 00.01'de sezaryenle 3 kilo 100 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getiren Eviz, yılın ilk dakikalarında bebeğini dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı.

Mahfuz ismi konulan bebeğe ilk hediyesi aileyi ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür tarafından verildi.

Ömür, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı bir bebek dünyaya geldiğini belirtti.

Baba Abdulhekim Eviz de yeni yılın ilk bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Mardin'de yeni yılın ilk bebeği "Nilay" oldu

Mardin'de 2019'un ilk bebeği özel bir hastanede Behice ve Abdurrahim Ceylan çiftinin dünyaya gözlerini açan "Nilay" isimli kız oldu.

Normal doğumla saat 24: 06'da 3 kilogram ağırlığında bir bebek dünyaya getiren Behice Ceylan, 3'üncü çocuğunu kucağına almanın heyecanını yaşadı.

Baba Abdurrahim Ceylan, yeni yılın müjdesinin ilk çocukları olduğunu belirterek,"İnşallah herkes babalık duygusunu yaşar. Çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Anne Ceylan da Allah'ın herkese evlat nasip etmesi dileğinde bulunarak, "İki oğlum vardı, bir de kızım oldu. Çok mutluyum." dedi.

Vali Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman ve Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Mehtap Bingül tarafından da yeni yılda dünyaya gelen bebeğe Vali Yaman'ın hediye ettiği altın takıldı ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA