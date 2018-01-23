Güneydoğu'da Yağış Bekleniyor

Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ta yağış bekleniyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 6 şehirde yarın yağmur ile karla karışık yağmur etkili olacak.

Sıcaklıkların 2 ile 4 derece düşmesi beklenen bölgede, rüzgarın güney ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ayrıca, Diyarbakır'ın Kulp ve Lice ilçesinde karla karışık yağmur, Siirt'in Baykan, Eruh, Pervari ilçesinde kar, Kurtalan, Şirvan ve Tillo ilçesinde karla karışık yağmur beklendiği belirtildi.