Güneydoğu'da Ulaşıma Sis Engeli

Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Gaziantep'te sabah erken saatlerden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle Gaziantep Havalimanı'nda ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Görüş mesafesinin 66 metreye kadar düştüğü havalimanında uçak seferlerinin, 2 saat gecikmeli gerçekleşeceği bildirildi.

Öte yandan kent genelinde etkisini sürdüren sisin, birkaç saate kadar etkisini yitirmesi, görüş mesafesinin artmasıyla hava trafiğinin normale dönmesi bekleniyor.

Malatya

Malatya'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle şehir merkezi ile Elazığ ve Kayseri kara yollarında görüş mesafesini kısalttı.



Şehir merkezinde 100 metreye düşen görüş mesafesi, yüksek kesimlerde 50 metreye kadar indi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar havanın Malatya'da çok bulutlu, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de aralıklı yağmur ve hafif sağanak yağmurlu, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde, rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Söz konusu illerde, gece ve sabah saatlerinde lokal sis ile pus beklendiğinden, meydana gelebilecek görüş düşüşü, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da sabah erken saatlerde özellikle kentin yüksek bölgelerinde sis etkili oldu.

Şehirde bir kaç gündür etkili olan yağmur ardından oluşan sis, yer yer etkisini sürdürüyor.

Siverek, Hilvan ve Karaköprü ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar iniyor.

Hava sıcaklığının 11 derece civarında ölçüldüğü kentte trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.