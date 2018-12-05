Güneydoğu'da Sis

Şanlıurfa ve Gaziantep'te yoğun sis etkili oldu.



Şanlıurfa'da sabah erken saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Kentte, hava sıcaklığı da 10 derece ölçüldü.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.



Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Viranşehir ilçesinde ise Şanlıurfa-Mardin Karayolu'nu kullanan sürücüler, araç farlarını yakarak yola devam edebildi.

Sis nedeniyle hava ulaşımında herhangi bir sorunun yaşanmadığı öğrenildi.

Balıklıgöl'de güzel görüntüler oluştu

Bu arada sis, kentte tarihi ve turistik mekanların başında gelen Balıklıgöl'de güzel görüntüler oluşturdu.

Ziyaretçiler, sisle birlikte farklı bir görüntüye bürünen tarihi mekanda hatıra fotoğrafı çektirdi, bazı vatandaşlar da buradaki balıkları besledi.

Aydın'dan gelen Cemal Saygılı, Balıklıgöl'ün çok güzel bir yer olduğunu, ilk kez geldiği yerin gerçekten görülmeye değer bir yer olduğunu söyledi.

Gaziantep

Gaziantep'te etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Trafik ekiplerinin sürücüleri uyardığı kentte havayolu ulaşımında da aksaklıkların yaşandığı bildirildi.