Güneydoğu'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Basra alçak basıncının etkisinde kalan bölgede sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının birkaç derece üzerine çıkarak Diyarbakır'da 41, Batman'da 42, Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde 44 dereceye ulaştı.

Sıcaklık nedeniyle özellikle kırsalda çalışanlar zorlanıyor. Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Şükürlü köyünde pamuk tarlasında çapa yapan genç kız ve erkekler, güneşten korunmak için uzun kollu kıyafetler giyiyor, başlarını şapkayla ve yüzlerini de tülbentle kapatıyor.

Tarlada gün boyunca güneş altında çalışan işçiler, sıcak hava dolayısıyla sık sık mola vermek zorunda kalıyor.

Köyde hayvanları için kışlık yiyecek hazırlığı yapan Özlem Demir, AA muhabirine, sıcak hava nedeniyle zorlandıklarını söyledi.

Gün boyu güneşin altında olduklarını dile getiren Demir, "Güneşten tülbent ya da şapkayla korunmaya çalışıyoruz. Bol bol su içiyoruz. Aşırı bir sıcak var. Çalışırken nefesimizi kesiyor. Hayat zor, ekmeğimiz için bu şartlarda çalışıyoruz." dedi.

Musa Horoz da hayvanlarına yem için torbalara saman doldurduklarını belirterek, havanın sıcak olmasının çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Kaynak: AA