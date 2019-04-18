Güneydoğu'da Sağanak
Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Gaziantep kent merkezinde yağış sonrası çok sayıda cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.
Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) ekipleri, kırsal mahallelerde su taşkınlarına karşı menfezlerde çalışma yaptı.
Trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale için kentin yoğun kavşaklarında sürücüleri uyardı.
Yağışların kent genelinde hafta başına kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da dünden beri aralıklarla etkili olan yağmur, zaman zaman şiddetini artıyor.
Yağış, Karaköprü ve Hilvan ilçelerinde aralıklarla etkili oluyor. Yağmur nedeniyle caddelerdeki araç trafiği yavaşladı.
Gök gürültülü sağanağa yakalanan bazı vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.
AFAD ekipleri, kırsal mahallelerde su taşkınlarına karşı menfezlerde çalışma yaptı.
Yağışların kent genelinde hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.