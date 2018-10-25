Güneydoğu'da Sağanak

Gaziantep'in İslahiye ilçesi ile Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar ve alt geçitleri su bastı.

İslahiye ilçesinde sabah erken saatlerde etkisini artıran sağanak, Fevzipaşa-Meydanekbez demiryolu hattındaki, TCDD tarafından yapımı devam eden trafik akışına açık alt geçit inşaatının suyla dolmasına neden oldu.

Yolu kullanmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) ekipleri, suyu tahliye işlemlerine başladı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da zaman zaman etkili sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde ve bazı ilçelerde gece saatlerinde başlayan yağış, yer yer şiddetini artıyor. Gün boyu sürmesi beklenen yağışla kuvvetli rüzgar da etkili oluyor.

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Arat Dağı mevkisinde etkisini artıran yağış, zaman zaman ulaşımın aksamasına neden oluyor.

Kent genelinde yarın da devam etmesi beklenen yağışın, hafta sonu ise yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.