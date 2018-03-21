Güneydoğu'da Nevruz Coşkuyla Kutlandı

Güneydoğu'da Nevruz, geniş güvenlik tedbirleri arasında coşkuyla kutlandı.

Gaziantep Üniversitesinde gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarında Nevruz ateşini Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür yaktı. Gaziantep Üniversitesindeki kutlamalara bir çok ülkeden temsilciler de katıldı. Nevruz kutlamasında gençler ateşin üzerinden atladı.

Gaziantep'te Çakmak Mahallesi Derekenarı Sokak Tur Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalar geniş güvenlik tedbirleri arasında tamamlandı. Nevruz'a katılanlar konserlerle coşup, gün boyu halay çekti.

Adıyaman'da Türk bayrakları açıldı

Adıyaman'daki Nevruz kutlamalarında binalardan açılan Türk bayrakları dikkat çekti. Mahmut Gürbüz Camii yanındaki alan bu yıl Nevruz kutlamalarında boş kaldı. Nevruz alanı yanında bulunan binalarda oturan vatandaşlar ise balkonlarından Türk bayrakları açtı. Buradaki kutlamalara HDP Milletvekili Behçet Yıldırım, HDP MYK Üyesi Bedriye Yorgun ve vatandaşlar katıldı. Türk bayraklarının dalgalandığı binaların yanında yapılan Nevruz kutlamaları Nevruz ateşinin yakılması ve halaylar ile devam etti.

Şanlıurfa'da sakin kutlama

Şanlıurfa'da ise Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'ndeki boş bir alanda kutlama yapıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamalarda alana girenlerin üzeri aranırken çevrede ise zırhlı araçlar hazır bekletildi. Kutlamalarda alanının büyük bir kısmı boş kaldı. Kutlamalar, platform üzerinde yapılan konuşmaların ardından sona erdi. - GAZİANTEP