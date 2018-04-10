Güneydoğu'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 15 Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da başlayan gök gürültülü sağanağın gece saatlerinden itibaren etkisini arttırarak yarın saat 16.00'ya kadar devam edeceği bildirildi.

Yağışların aralıklarla kuvvetli olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, yaşanabilecek ani sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.