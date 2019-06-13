Güneydoğu'da kültür sanat

Şanlıurfa'da iki tiyatro oyunu çocukların beğenisine sunulacak, Gaziantep'te pop ve rock müzik grubu MFÖ konser verecek.

TRT Çocuk kanalının tiyatro sahnesine taşınan çizgi filmleri "Arda ile Ceren" ve "Hapşuu" adlı oyunlar, bu hafta sonu Şanlıurfalı çocukların beğenisine sunulacak.

Arda ile Ceren adlı oyun 15 Haziran Cumartesi, Hapşuu" adlı oyun ise 16 Haziran Pazar günü bir alışveriş merkezinin sahnesinde saat 14.00, 16.00 ve 18.00'de ücretsiz olarak izlenebilecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen konserde ise sanatçı İlyas Yalçıntaş, 14 Haziran Cuma günü saat 20.00'de Şanlıurfa Müzesi önünde kurulacak sahnede hayranlarıyla buluşacak.

Gaziantep

Gaziantep'te ise pop ve rock müzik grubu MFÖ, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin mezuniyet töreni kapsamında konser verecek.

Yerleşkedeki gösteri ve sanat merkezinde 14 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek konser, saat 20.30'da başlayacak.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan "Yıl Sonu Sergisi" de yarın GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde açılacak.

Selcen Başer Kalkan ve Azmi Atilla'nın Primemall Sanat Galerisinde dün açılan resim sergisi ise 2 Eylül'e kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA