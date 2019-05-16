Güneydoğu'da Kültür Sanat

İzmir Devlet Tiyatrosu "Oğul" adlı oyununu Gaziantep'te sahneleyecek.

Gert Hofmann'ın yazdığı, Barış Eren'in Türkçeye uyarlayıp yönettiği oyunda, Hülya Savaş, Mustafa Çolak, Sitare Tuna, Aylin Önal, Dilek Çetiner Demir, Recep Ayyıldız, Pınar Egeli Karadağ ve Türker Alpugan rol alıyor.

2. Dünya Savaşı sonrası Alman bir annenin oğlunu aramasının anlatıldığı oyunun konusu özetle şöyle:

"Alman halkı, sefalet, umutsuzluk ve hiçlikle mücadele etmek zorunda kalır. Erkeklerin çoğunun öldüğü, sakat kaldığı veya esir düştüğü, dolayısıyla en büyük yükü kadınların sırtlandığı bu dönemde, insanlar savaşın yıkıcı etkilerini ortadan kaldırma çabasına girer. Bu, böylesi trajik bir ortamda tek başına, neredeyse sokak sokak gezerek, hiç yılmaksızın ve umudunu yitirmeden, savaşta kaybolan oğlunu arayan bir annenin çarpıcı hikayesidir."

Oyun, yarın saat 21.00'de, 18 Mayıs Cumartesi günü 14.00 ve 21.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

Öte yandan, Baba Sahne "Donkişot'um Ben" adlı oyunu, Gaziantepli sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Miguel de Cervantes'in yazdığı, Emrah Eren'in yönettiği oyunda, Ozan Güven, Günay Karacaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Ömür Arpacı, Sehan Arnak, Nur Erkul'un da aralarında bulunduğu kalabalık oyuncu kadrosu rol alıyor.

Oyunda, gerçek ile hayal dünyası arasında yaşayan şövalye Don Kişot'un hikayesi anlatılıyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa bu hafta bir konser, bir tiyatro ve bir şiir dinletisine ev sahipliği yapacak.

Sanatçı Cem Adrian, yarın saat 21.00'de Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda konser verecek.

Şair Dursun Ali Erzincanlı da 18 Mayıs saat 21.00'de Hamarat Eller Çarşısı'nda şiir dinletisi sunacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Hacivat Karagöz" orta oyununu 19 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa Müze Kompleksi önünde sahneleyecek.

Kaynak: AA