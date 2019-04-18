Güneydoğu'da Kültür-sanat

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen "2. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali" kapsamında Samsun Devlet Opera ve Balesi "Arşın Mal Alan" operetini sahneleyecek. Doğuş Grubu Çocuk Senfoni Orkestrası ise Şanlıurfa'da sevenleriyle buluşacak.

Bu yıl 2'incisi düzenlenen festival kapsamında Samsun Devlet Opera ve Balesi "Arşın Mal Alan" operetini 22 Nisan Pazartesi saat 20.00'de Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Sihirli Dünya - Magical World" adlı çocuk oyununu 23 Nisan Salı saat 15.00'de Şehitkamil Kültür Kongre Merkezi'nde, 24 Nisan Çarşamba ve 25 Nisan Perşembe 09.30 ve 15.30'da Onat Kutlar Sahnesi'nde sahneleyecek.

Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Sertab Erener 19 Nisan Cuma saat 21.00'de, Candan Erçetin 21 Nisan Pazar saat 21.00'de Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde hayranlarıyla buluşacak.

Şanlıurfa

Şanlıurfa, bu hafta iki tiyatro oyunu ve iki konsere ev sahipliği yapacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 20 Nisan saat 13.00'te "Hopçik ile Dopçik" adlı oyunu Şair Nabi Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluşturacak.

Ekip, Tayfun Orhan'ın yazdığı, Hasan Ocakoğlu'nun yönettiği "Bir Kavanoz Kahkaha" adlı oyunu da aynı gün ve yerde saat 20.00'de beğeniye sunacak.

Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda yarın saat 20.00'da konser verecek.

Doğuş Grubu Çocuk Senfoni Orkestrası ise Turizm Haftası etkinliklerin kapsamında, 22 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda konser verecek.

Kaynak: AA