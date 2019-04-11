Güneydoğu'da Kültür-sanat

Gaziantep'te "Kaç Baba Kaç" ve "Ölün Bizi Ayırana Dek" adlı oyunlar tiyatroseverler için sahnelenecek.

Tiyatro Sevi "Kaç Baba Kaç" adlı oyunu Gaziantepli sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Rap Cooney'in yazdığı Haldun Dormen'in Türkçeye uyarladığı, İrfan Kangı'nın yönettiği oyunda, Dost Elver, Ebru Karanfilci, Ferdi Akarnur, Hakan Bulut, Merve Sevi, Murat Ergür, Orçun Kaptan rol alıyor.

Bir hastanenin doktorlar odasında geçen oyun, 12 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Şehitkamil Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Gergedan Yapım "Ölün Bizi Ayırana Dek" adlı oyunu da Gaziantepli sanatseverler ile buluşturacak.

Murat Dişli, Alper Atalan ve Zeki Enes Akkan'ın yazdığı, Hakan Yılmaz'ın yönettiği ve oynadığı oyunda, Ebru Cündübeyoğlu ile Cengiz Şahin de rol alıyor.

Boşanma aşamasındaki bir çiftin başından geçen olayların anlatıldığı oyun, 16 Nisan Salı günü saat 20.00'de Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında sanatçı Esat Kabaklı, 13 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Arkeoloji Müzesi önünde konser verecek.

"Ölün Bizi Ayırana Dek" adlı oyun, 13 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Urfa City Kültür Merkezi'nde tiyatroseverler ile buluşacak.

Ayşe Şamlıoğlu'nun yönettiği, Tankred Dorst'un yazdığı "Benim Adım Feuerbach" adlı oyun ise 18 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de Urfa City Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Usta oyuncu Selçuk Yöntem ile Toprak Can Adıgüzel ve Aslı Samat'ın rol aldığı oyun, kişinin kendi iç yüzleşmesini konu alıyor.

Kaynak: AA