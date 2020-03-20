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Güneydoğu'da koronavirüs tedbirleri

Malatya, Şanlıurfa ve Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dizi tedbir alındı.

20.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:10
Güneydoğu'da koronavirüs tedbirleri

Malatya, Şanlıurfa ve Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dizi tedbir alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüsten vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurdu.

Bu kapsamda planlı olarak yurt dışından getirilenler İl Sağlık Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce belirlenen Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 gün süreyle gözlem ve izlemeye alınacak. Konaklayanların beslenme dışındaki temel ihtiyaçları İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından temin edilecek. Resmi görevli dışında unvanı ve görevine bakılmaksızın konaklayan kişiler ile dışarıdan bir görüşme gerçekleştirilmeyecek ve ziyaretçi kabul edilmeyecek. Bu konuda sıfır temas sağlanacak. Lojistik destek sağlayan görevliler ise gerekli sağlık ve hijyen şartlarına uymak kaydıyla kontrollü şekilde alınabilecek.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulacak. Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları ve eğitimleri dahil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetler geçici olarak ertelendi.

Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu "taziye evleri"nin faaliyetleri durdurulacak. Kentte bulunan yapı kooperatifi ve üst kuruluşlarının olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları, alınan risklerin bertaraf edilmesi ve ortaya çıkacak zararların önüne geçilmesi amacıyla, nisan ayı sonuna kadar ertelenecek.

İl genelinde vatandaşların toplu olarak bulundukları oto pazarının faaliyetleri de geçici süreliğine durduruldu.

Sokaklardaki banklar kaldırıldı

Malatya'da belediye ekipleri, kentin çeşitli noktalarındaki bankları kaldırarak, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için tedbir aldı.

Ekipler, beton zemine montajlı bankları söktükten sonra kamyonetle belediye şantiye alanına götürdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bankların söküldüğü alanlarda incelemede bulundu.

Yeşilyurt Belediyesi ise ortak kullanım alanları ve muhtar evlerinde dezenfekte çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçenin her noktasında dezenfekte çalışmalarına yoğunluk verdiklerini belirtti.

İlçede sürekli ekiplerin çalışma yürüttüklerini aktaran Çınar, "Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını nedeniyle ilçe genelindeki ilaçlama ve temizlik çalışmalarımızın sayısını artırdık. Toplum ve halk sağlığının korunması noktasında tüm imkanlar seferber edildi. Bu konuda gerçekten çok büyük gayretler söz konusudur." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 salgını nedeniyle şehir merkezindeki yürüyüş yollarında ve birçok kurumda dezenfekte çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler kent genelinde yoğunluğun yaşandığı her alanda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tüm birimleri, Abide Park ve Ali Şelli Parkından Haşimiye'ye kadar tüm bankamatikler, çocuk parkı içindeki oyun alanları dezenfekte edildi.

Gaziantep

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tedbirler kapsamında, iş yerlerine ve vatandaşlara Nizip sabunu, sosyal marketten alışveriş yapan alım gücü düşük vatandaşlara da temizlik malzemesi dağıttı.

Belediyeye bağlı tesisler, camiler, kamu kurumları, parklar, taksi durakları, otobüs durakları ve vatandaşların ortak kullanım alanlarının dezenfekte işlemlerinin devam ettiğini hatırlatan Tahmazoğlu, "Alacağımız tedbirler virüsten daha güçlüdür. Vatandaşlarımızdan hijyene dikkat etmelerini istiyoruz. Ellerini ve yüzlerini sık sık sabunlamalarını özellikle rica ediyorum." diye konuştu.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı doktor ve sağlık personeli ise vatandaşların sağlık çalışanlarına yönelik destekleri için teşekkür videosu paylaştı.

Kaynak: AA

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